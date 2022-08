Lage "existenzbedrohend": Keine Soforthilfen für soziale Träger

Obwohl Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie Bayern über teilweise bis zu siebenmal höhere Gaspreise für ihre sozialen Einrichtungen klagen sieht das bayerische Sozialministerium momentan keinen Anlass zum Handeln. Dies geht aus einer Antwort des CSU-geführten Ministeriums auf eine Anfrage des BR hervor.

Drastisch gestiegene Gasverträge für Alten- und Kinderheime

Es sei "noch nicht prognostizierbar, welche Bedarfe bei den sozialen Einrichtungen bestehen", teilte das Ministerium mit. Die bayerische Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner hatte bei BR24 kritisiert , dass bayerische Sozialverbände schon seit Wochen ergebnislos im Gespräch mit der Politik über die drastisch gestiegenen Gasverträge für Alten- und Kinderheime seien und erklärt: "Ich bin dankbar, dass das Thema in der Politik angekommen ist. Aber ich glaube, die Dringlichkeit ist noch nicht bewusst." Und dies, obwohl die massiv angestiegenen Gaspreise "existenzgefährdend" für die sozialen Einrichtungen seien.

Bis zu siebenmal höhere Gaspreise

Besonders drastisch ist die Lage beispielsweise für die Diakonie Martinsberg in Naila im Landkreis Hof. Ab nächstem Jahr gilt für den Träger ein neuer Gasliefervertrag, damit steigen die Kosten um rund das siebenfache. Für Altenheim sowie das Kinder- und Jugenddorf sind das Mehrkosten von mehr als 600.000 Euro im Jahr. Die Diakonie könne diese gestiegenen Preise nicht alleine stemmen, so Gerhard Selbmann von der Diakonie Martinsberg. Es brauche Unterstützung.

Durchschnittlich müssten die Wohlfahrtsverbände bei Vertragsverlängerungen aktuell viermal so hohe Gaspreise zahlen, in Einzelfällen wie etwa dem Diakoniewerk Martinsberg in Naila ist der Preis im Vergleich zu 2020 eben sogar um das Siebenfache angestiegen.

Sozialministerium: "Bund bei Entlastungsmaßnahmen gefordert"

Aber auf diesen Vorwurf ging ein Sprecher von Sozialministerium Ulrike Scharf (CSU) ebenso wenig ein wie auf die Forderungen nach kurzfristigen Sonder-Zuschlägen und mittelfristigen Unterstützungen für die sozialen Einrichtungen. In der Stellungnahme erklärte das Sozialministerium nur, dass man die steigenden Energiekosten beobachte.

Aber derzeit sei aufgrund der "volatilen Entwicklung" nicht konkret absehbar, wie sich die Situation der Energieversorgung in den nächsten Monaten entwickeln werde. Außerdem sei auch die Bedarfsentwicklung bei den sozialen Einrichtungen "nicht konkret prognostizierbar". Grundsätzlich sei der Bund bei Entlastungsmaßnahmen für Verbraucherinnen und Verbraucher gefordert, wie etwa der Senkung der Mehrwertsteuer und der Energiesteuer, schreibt das Sozialministerium.