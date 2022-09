Hohe Energiekosten: Unionsfraktion fordert Gaspreisdeckel

Nach Gesprächen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm drängt die Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an ihrem zweiten Klausurtag im oberbayrischen Murnau auf schnelles Handeln in Energiefragen. Ein Hinauszögern wäre fatal. "Wir brauchen jetzt Entscheidungen", betonte Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Ansonsten riskiere die Ampelregierung ein weiteres Explodieren der Energiepreise. Aus der Energiekrise werde dann eine Wirtschafts- und Sozialkrise.

Schnelle Entscheidungen bei Atomkraft und Entlastungen

Auch Unions-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz kritisierte die Bundesregierung erneut scharf. Die Ampelregierung müsse endlich sagen, wie sie das Land in den nächsten Wochen und Monaten führen will. Schließlich stehen laut Merz dringende Themen an: eine mögliche Energieverknappung, steigende Gas- und Strompreise sowie eine hohe Inflationsrate.

Der Unionsfraktionschef kritisierte, dass die Klausur des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg ohne Ergebnisse blieb. Bisher gebe es somit keine Grundlage für die Haushaltsberatungen, die in der nächsten Woche anstehen. "Wir haben diesem Gespenst von Meseberg jetzt den Geist von Murnau entgegengesetzt und klar gemacht, was notwendig ist an Entscheidungen", ergänzte Dobrindt. Seiner Ansicht nach muss insbesondere bei zwei Dingen schnell entschieden werden: bei der Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken und bei der Entlastung der Bürger.

Von der Leyen sieht leichte Fortschritte in Energiepolitik

Der inoffizielle Höhepunkt bei der Klausur der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: das Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kernthema ist auch hier die Energiepolitik. Man habe sehr stark europäisch daran gearbeitet, Putins Manipulation des Energiemarktes etwas entgegenzusetzen, betonte von der Leyen. Als Beispiel nannte sie die Schaffung gemeinsamer Gasspeicher. Den Füllstand von momentan 80 Prozent habe man somit schneller erreicht als erwartet.

Außerdem habe die EU intensiv Schritte unternommen, von der Abhängigkeit von russischem Gas loszukommen. Norwegen liefere inzwischen mehr Gas als Russland und aus den USA käme viel Flüssiggas. "Aber das alles reicht nicht", bilanzierte die EU-Kommissionspräsidentin. "Der Strommarkt funktioniert nicht mehr, weil er durch Putins Manipulationen massiv gestört wurde."

Einig bei Gaspreisdeckel, uneins bei Übergewinn

Als oberstes Gebot sieht von der Leyen nun "Energie klug zu sparen". Außerdem will sie dafür sorgen, "die überbordenden Gewinne, die die Stromerzeuger heute haben, dass wir die abschöpfen, um gezielt kleine Einkommen und vulnerable Unternehmen zu unterstützen in diesen Zeiten des teuren Stroms". Das gebe die europäische Rechtsgrundlage durchaus her. Unionsfraktionschef Merz hingegen zeigte sich am Donnerstag bei der Frage nach einer Übergewinnsteuer sehr skeptisch. Er äußerte zwar Verständnis für die Debatte um die Profite der Energieversorger, aber "die Definition des Übergewinns wird im Deutschen Steuerrecht unmöglich sein".

Im Deutschen Steuerrecht gebe es einen Grundsatz, der wie ein Heiligtum verehrt werde: Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist verankert im Deutschen Grundgesetz. Merz machte klar: "Jeder Gewinn, egal warum und wo er entsteht, wird gleich besteuert - das zu durchbrechen wird steuerrechtlich, verfassungsrechtlich bei uns nicht möglich sein".

Wenn, dann müsse man das Problem also europäisch lösen, nicht national. Ohnehin möchte der Unionsfraktionschef lieber den Strommarkt reformieren und den Gaspreis von der allgemeinen Strompreisbildung entkoppeln. Hier gibt es große Einigkeit mit der Linie der EU-Kommission. Ebenso wie in puncto Gaspreisdeckel. Laut von der Leyen ist nun die Zeit gekommen für einen Preisdeckel auf russisches Pipelinegas nach Europa.

Merz spricht sich für Gaspreisdeckel aus

"Wir fühlen uns bestätigt, dass es jetzt wichtig ist, in die Märkte einzugreifen", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz nach Gesprächen mit der Volkswirtschaftsprofessorin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, die am Vormittag zu Gast bei der Tagung war.

Zwei Botschaften habe die Fraktionsspitze aus dem Austausch mit der Wirtschaftsweisen mitgenommen: Zum einen gehe es darum, das Stromangebot "so schnell wie möglich an jeder Stelle" zu erweitern. Dazu zähle auch eine schnelle Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken und eine Verlängerung bzw. Reaktivierung von Atomkraftwerken.

Zum anderen müsse auch die Option eines Gaspreisdeckels diskutiert werden. "Nicht handeln ist keine Option", sagte Merz dazu. Entlastungen für die Bürger soll ein Bürgerbasispreis bringen.

Wirtschaftsweise rät zu Sparanreizen durch "klugen Tarif"

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg plädiert für einen innerdeutschen Gaspreisdeckel mit Anreiz zum Sparen. Es müsse ein "kluger Tarif" ausgehandelt werden, der den Gaspreis für einen gewissen Grundbedarf deckelt und gleichzeitig Prämien für Einsparungen verspricht.

Das heißt: Der Preis, der über den Grundbedarf hinausgeht, muss nach Ansicht der Wirtschaftsweisen so hoch gehalten werden, dass Einsparungen tatsächlich attraktiv sind. Denn ohne Sparen gehe es nicht. Laut Grimm muss Deutschland in diesem Winter 20 bis 22 Prozent Gas im Vergleich zum Vorjahr einsparen, um sich vor einer Gasmangellage zu schützen.

Rund 1.000 Euro Mehrbelastung für Bürger

So oder so werde es zu einer Belastung der Privathaushalte kommen, warnt Grimm. Auch wenn man die Entlastungspakete eins und zwei einberechnet, werde ein Einpersonenhaushalt mit ungefähr 900 Euro und ein Vierpersonen-Haushalt mit 1.200 Euro Mehrbelastung rechnen müssen. Gerade Familien mit mittlerem und unterem Einkommen werden das nicht stemmen können, so Grimm. Hier schlägt sie vor, zur Entlastung der Bürger Einmalzahlungen zu ermöglichen.

Um auch am Strommarkt Entlastung zu schaffen, muss das Angebot erhöht werden. Das geht nlaut Grimm nur durch eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken um fünf Jahre und durch eine Wiederinbetriebnahme der Kohlekraftwerke. Das sei der bessere Weg als zu versuchen, kleinteilig in den Strommarkt einzugreifen. Damit unterstützt die Wirtschaftswissenschaftlerin die Haltung der Union, die der Ampelregierung vorwirft, hier zu blockieren und damit weitere Preissteigerungen am Energiemarkt in Kauf zu nehmen.

Union begrüßt weitere Waffenlieferungen an Ukraine

Auf Nachfrage von Journalisten äußerten sich Dobrindt (CSU) und Merz (CDU) zudem zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Beide stehen dem grundsätzlich positiv gegenüber. "Wir sollten auch in dieser Hinsicht der Ukraine helfen, damit sie in der Lage sind, die russische Aggression zurückzudrängen", sagte der CDU-Vorsitzende am Rande der Klausur der Spitze der Unionsfraktion im oberbayerischen Murnau.

Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal eine Lieferung von deutschen Leopard-2-Kampfpanzern gefordert. Eine Lieferung von deutschen Panzern, auch Kampfpanzern, entspreche dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 28. April 2022, so Merz. Das habe die Unionsfraktion bereits damals gefordert. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist eine direkte Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern bisher ein Tabu.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, er könne die Anforderung aus der Ukraine nachvollziehen, dass man auch weitere Waffenlieferungen brauche. "Über die Details, welche Waffen, werden wir uns immer wieder erneut und in jedem Einzelfall auch unterhalten", sagte er in Murnau. "Klar ist aber: Wir wollen weiter auch mit schweren Waffen die Ukraine unterstützen."