Hohe Energiekosten: Bundespolitik will der Glasindustrie helfen

Wegen der Preisexplosion bei Gas und Strom fordert die Glasindustrie in Oberfranken finanzielle Hilfen vom Bund. Und die Bundesregierung will helfen. Hoffnung auf staatliche Unterstützung hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Bündnis90/ Die Grünen), bei einem Besuch in Kleintettau im Landkreis Kronach gemacht, wo Heinz Glas mit drastisch gestiegenen Energiekosten zu kämpfen hat. Staatliche Unterstützung sei dringend notwendig, so Firmenchefin Carletta Heinz. Ohne Energie könne das Unternehmen nicht arbeiten, die Schmelzöfen seien auf Strom und Gas angewiesen.

Förderprogramm für grünen Strom auch für Glasindustrie

Staatssekretär Kellner, der von Bundestagsabgeordneten aus der Region begleitet wurde, versprach Hilfen. "Wir arbeiten gerade an einem Krisenprogramm für hohe Energiepreise, mit dem wir auch energieintensiven Unternehmen helfen können." Auch mittelfristig soll es Förderprogramme hin zu grünem Strom geben, so Kellner. Diese Programme sollen "auch für die Glasindustrie geöffnet werden."

Heinz Glas will dickes Finanzpolster nicht angreifen

Heinz Glas gebe es inzwischen seit 400 Jahren in der Region, sagt Firmenchefin Carletta Heinz. Wir sind froh, dass das Problem jetzt ganz oben angekommen ist. Das Familienunternehmen habe derzeit zwar ein Kostenproblem, allerdings auch ein dickes Finanzpolster. Von einer Insolvenz sei das Unternehmen glücklicherweise weit entfernt. Nach dem heutigen Gespräch ist die Firmenchefin zuversichtlich, "dass wir unser Polster nicht aufbrauchen müssen, sondern weiterhin die notwendigen Investitionen tätigen können."

Edle Glasflacons für internationale Parfümhersteller

An den Standorten Kleintettau in Oberfranken und Piesau im nahen Thüringen verbraucht Heinz Glas pro Jahr 100 Millionen Kilowattstunden Strom, so viel wie die Privathaushalte der Stadt Bamberg mit mehr als 77.000 Einwohnern. Das Unternehmen mit etwa 1.000 Angestellten am Standort Kleintettau fertigt Glasflacons für namhafte internationale Kosmetik- und Parfumhersteller.