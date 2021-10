BR24-Community zu hohen Energiepreisen: "Frieren geht gar nicht"

Der Preis für das Heizöl, der Preis für Gas, der Preis für Sprit – alles steigt seit Wochen an. Und die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Das besorgt die Menschen in Bayern und die BR24-Community. Monika Kuschke ist empört: "Frieren in der eigenen Wohnung, das geht gar nicht!" Sie kann nicht verstehen, warum sich die Menschen die steigenden Energiepreise gefallen lassen. Dazu käme, dass Strom in Deutschland so viel koste. "Drei Tage Generalstreik und die unverschämten Preissteigerungen für Wärme wären vom Tisch", kommentiert Kuschke bei BR24. Wie viele Menschen in der BR24-Community hat sie Angst, dass Strom, Gas und Öl in Zukunft zum Luxusgut werden.

Unmut über steigende Strom- Gas- und Ölpreise

"Es glaubt doch niemand, dass ich jetzt mit Mantel im Wohnzimmer sitze oder kalt dusche, weil die Preise für Gas und Strom explodieren", sagt Ralf Conert. Ihn ärgert außerdem, dass er sein Haus ziemlich vorbildlich gedämmt und die Wärme smart geregelt habe – er dieses Jahr aber trotzdem 1.600 Euro für Heizung und Warmwasserbereitung zahlen müsse. Außerdem kritisiert der BR24-Nutzer, dass eine Preis-Erhöhung von Strom und Wärme nur dazu führe, dass die Menschen eben an anderen Ecken sparen würden und sich umweltschädlich verhielten. Wer zum Beispiel beim Heizen viel Geld lasse, müsse dann eben auf Billigfleisch oder Discounter-Wasser aus Plastikflaschen zurückgreifen, meint Ralf Conert.

Der Unmut der BR24-Community über die steigenden Energiepreise äußert sich auch in einer aktuellen Umfrage des privaten Medienkonzerns Verivox. Laut der Umfrage fordern 75 Prozent der Deutschen von der nächsten Bundesregierung einen Strompreis-Stopp. Dafür würde sogar jeder Dritte (31 Prozent) an der Atomkraft festhalten. Das hat auch Konsequenzen für die Energie-Nutzung der Menschen. Eine Mehrheit denkt schon jetzt über mögliche Einsparungen nach, nur fünf Prozent würden ihr Verhalten bei weiter steigenden Preisen nicht ändern.

BR24-Nutzer beklagen Politikversagen

In der BR24-Community wird außerdem diskutiert, warum die Preise derzeit so stark steigen. Viele User machen CO2-Preis, EEG-Umlage und generell Umwelt-Politik für die Misere verantwortlich. "Wieder haben es die Wähler so bestellt und jetzt wird es auch Anfang nächsten Jahres geliefert. Selber Schuld", meint Thomas Tummarello. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Milos Kucik. "Ich hoffe, ihr habt endlich begriffen, was Klima-Hysterie und Kohle-Ausstieg langfristig mit dem Markt machen", kommentiert er.

Anderer Meinung ist dagegen BR24-Nutzer Gerd Schäfer: "Die Challenge, umzusteuern von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, steht seit einem halben Jahrhundert an." Schäfer kritisiert deshalb auch die Politik. Sie habe die Energiewende verschlafen, obwohl die ökonomischen und sozialen Folgen der Abhängigkeit von Erdöl seit den 70er Jahren bekannt seien. "Seit dem Bericht des Club of Rome (1972) ist klar, was Phase ist", schreibt Schäfer. Öl sei ein endlicher Rohstoff, grenzenloses Wachstum deshalb nicht möglich. Jetzt, wo der Rohstoff knapp und teuer wird, würden die Versäumnisse von Wirtschaft und Politik, auf andere Energie-Ressourcen umzustellen, eben sichtbar.

"Viele wollen immer alles möglichst billig"

Trotzdem sehen nicht alle BR24-Nutzer die Lage so kritisch. Einige verstehen die gestiegenen Preise auch als Weckruf, den Heizanbieter zu wechseln und ihr System auf umweltfreundlichere Energieträger wie Fernwärme und Hackschnitzel-Heizung umzustellen. Und einige User vertreten die Meinung, dass Preissteigerungen bei klimaschädlicheren Energie-Formen im Rahmen sind. Christine Koeth sagt zum Beispiel, dass Komfort durchaus auch etwas kosten darf. "Viele wollen immer alles möglichst billig", so Koeth. Aber niemand wisse zu schätzen, dass wir in Deutschland fast alles zur Verfügung hätten. Ihr Fazit: Beim neuen Handy oder anderer Unterhaltungselektronik werde auch ohne Murren gezahlt.