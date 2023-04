Hohe Ehren für Aufklärer des Oktoberfest-Attentats

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) zeichnet heute zwei Männer für ihre Arbeit zur Aufklärung des Oktoberfest-Attentats von 1980 aus. Piazolo sagte im Vorfeld, er sei beeindruckt vom unermüdlichen Einsatz der beiden für Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Ordensträger erinnerten daran, dass man sich nicht mit bequemen Antworten zufriedengeben dürfe. Sie seien ihrer inneren Stimme gefolgt, hätten die richtigen Fragen gestellt und sich nicht vom richtigen Weg abbringen lassen. "Ihrem Sinn für Gerechtigkeit ist es zu verdanken, dass wir das Oktoberfest-Attentat heute als das erkennen, was es war: Ein rechtsextremer Terroranschlag. Herzlichen Dank für so viel Zivilcourage", so der bayerische Kultusminister.

Piazolo dankt Ulrich Chaussy-Wunderlich für Zivilcourage und Kampf gegen Rechts

Der Journalist Ulrich Chaussy-Wunderlich machte sich vor allem als Autor zahlreicher Publikationen über den Rechtsextremismus in Deutschland einen Namen. Schon kurz nach dem Oktoberfest-Attentat begann er, die Einzeltäterthese zu hinterfragen. Die Ergebnisse seiner Recherche veröffentlichte er bereits 1985 in seinem Buch "Oktoberfest. Ein Attentat". Er ließ sich vom damaligen geringen öffentlichen Echo nicht entmutigen und sorgte mit weiteren Publikationen dafür, dass das Attentat in der öffentlichen Erinnerung präsent blieb.

Dem gemeinsamen Einsatz von Ulrich Chaussy-Wunderlich und Werner Dietrich sei es zu verdanken, dass die Generalbundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren 2014 wieder aufgerollt und in ihren Ermittlungen die rechtsextremen Motive des Täters Gundolf Köhler zutage gebracht habe, heißt es in einer Mitteilung des Kultusministeriums. Piazolo lobt auch Chaussy-Wunderlichs Einsatz für den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland. Der Journalist erforschte etwa die Hintergründe des Mordes an Shlomo Lewin, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Nürnberg, nur wenige Monate nach dem Oktoberfest-Attentat.

Werner Dietrich: Nach Verfassungsmedaille jetzt Bundesverdienstkreuz

Der Rechtsanwalt Werner Dietrich setzt sich seit 1982 für die Opfer und Hinterbliebenen des Oktoberfest-Attentats ein und kämpft für eine angemessene Entschädigung der Opfer. Er habe sich schon vor vierzig Jahren nicht damit zufrieden gegeben, dass das Attentat lange Zeit als Einzeltat betrachtet wurde, und gehe bis heute mit großer Ausdauer und Beharrlichkeit den Hintergründen nach. Dietrich sei wesentlich daran beteiligt gewesen, dass die Generalbundesanwaltschaft 2014 die Ermittlungen zum Attentat wiederaufnahm und 2020 die Tat als rechtsextremistischen Akt einstufte, heißt es in der Mitteilung.

Neben seinem Lebensthema setzt er sich in vielfältiger Weise für die Zivilgesellschaft ein. Von 1999 bis 2011 war er Vorsitzender der „Kolibri – Interkulturelle Stiftung“ für internationale, interkulturelle und interreligiöse Verständigung in München. 2018 wurde Werner Dietrich bereits mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet.

Heute erhält er zusammen mit Ulrich Chaussy-Wunderlich das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Die Verleihung beginnt um 14 Uhr.