Hohe Düngerpreise bremsen Bayerns Landwirtschaft

Für viele Landwirte ein Lotteriespiel

Für viele Landwirte bedeutet der immense Preisaufschlag nun ein Lotteriespiel. Denn im Herbst letzten Jahres haben viele erst einmal gezögert beim Dünger-Einkauf in der Hoffnung, dass der Preis schon noch fällt. Doch bis zum Jahresende ist der Preis Woche für Woche weiter gestiegen. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Der Preis ging noch weiter nach oben. Landwirte mussten zu Höchstpreisen einkaufen, um im März, April überhaupt noch düngen zu können.

Allerdings könnte es auch Gewinner geben. Ackerbauern, die auf Weizen oder Raps gesetzt haben, könnten in diesem Jahr sehr gut verdienen, sagt Jörg Reisenweber, Agrarökonom an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Für die Ernte 2022 erwarte er hohe Preise. Und: "Wir sehen die Entwicklung an der Warenterminbörse Matif in Paris, hier ist auch für 2022 und auch schon für 2023 mit höheren Preisen zu rechnen."

Warenterminbörsen gestalten Preise

Kurz erklärt: Die Matif in Paris ist die wichtigste Börse, an der sich die Erzeugerpreise in jedem Land Europas orientieren. An Warenterminbörsen werden täglich aufgrund neuer Marktinformationen (zum Beispiel Regenfälle, Trockenheit, wirtschaftliche und politische Entwicklung) die gehandelten Waren für zukünftige Liefermonate neu bewertet. Dabei kommt die Einschätzung der gegenwärtigen und der erwarteten Marktsituation durch eine Vielzahl von Börsenteilnehmern zum Ausdruck. Landwirte selbst handeln dort nicht, sondern Broker. Und es sind auch jede Menge Spekulanten unterwegs, die Preise nach oben jagen oder zum Absturz bringen.

Unvorstellbare Preisaufschläge seit Kriegsbeginn

Seit Mai letzten Jahres hat sich der Preis für eine Tonne Brotweizen etwa verdoppelt – von knapp 200 auf 400 Euro. Die höheren Kosten der Landwirte werden dadurch mehr als ausgeglichen, sagt LfL-Experte Reisenweber. Geschäft beim Weizenverkauf, allerdings eben hohe Kosten beim Dünger und Sprit.

Verlierer sind dagegen die Viehhalter. Denn die können ihre gestiegenen Erzeugerpreise aktuell nicht durch höhere Erträge ausgleichen. Zumindest der Stickstoffdünger ist zuletzt etwas günstiger geworden – immer noch aber deutlich über dem alten Preisniveau. Und bei Kali-Dünger - wichtig zum Beispiel für Kartoffeln - zeigt die Tendenz eher noch nach oben.

Russland und Belarus sind dabei die größten Kali-Lieferanten. Jörg Reisenweber sieht also keine Entwarnung. "Von einer grundsätzlichen Preisrückgangssituation kann man also generell nicht sprechen."