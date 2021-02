Oberfrankens Schüler müssen zum Teil noch zu Hause bleiben

Der Freistaat lässt eine Rückkehr zum Präsenzunterricht zu, so die Inzidenz unter dem Wert 100 liegt. Denn bei den Schulen will die Staatsregierung laut Söder "ganz sensibel" vorgehen: "Langsamer Start, aber mit entsprechenden Testkonzepten und mit einem Maskenkonzept."

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und bietet einen Überblick, wo und ob Schulen und Kitas in Oberfranken wieder geöffnet werden.

Corona-Inzidenzwert in Region Bayreuth zu hoch

In Stadt und Landkreis Bayreuth wird es nächste Woche für den Großteil der Schüler keinen Wechsel- und Präsenzunterricht geben. Wie Stadt und Landratsamt übereinstimmend melden, wird der Distanzunterricht wegen hoher Inzidenzwerte um eine Woche verlängert.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert im Landkreis derzeit bei 109, in der Stadt bei 104. Dass Stadt und Landkreis Bayreuth den Grenzwert von 100 bis Montag unterschreiten, gilt angesichts jüngster Corona-Ausbrüche an Klinikum und Justizvollzugsanstalt als unwahrscheinlich.

Rückgang der Neuinfektionen scheint nicht in Sicht

Es müsse damit gerechnet werden, dass sich die Werte nicht so entwickelten, wie gewünscht, so Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) in einer Mitteilung. Ziel sei es jetzt, die Schüler ab dem 1. März wieder in den Schulen unterrichten zu können, so Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler). Ob dies möglich ist, entscheide sich Ende nächster Woche.

Präsenzunterricht für Schüler der Abschlussklassen

Allerdings: Abiturienten und die Schüler der Abschlussklassen an Berufs- und Fachoberschulen dürfen ab Montag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Das ist in Bayern seit 1. Februar wieder möglich, in Stadt und Landkreis Bayreuth wurde es jedoch nach dem Auftreten mehrerer Corona-Mutationen mittels einer Allgemeinverfügung untersagt. Diese läuft heute aus und wird nicht verlängert

Kitas im Raum Bayreuth bleiben weiterhin geschlossen

Auch in den Kindertagesstätten in Stadt und Landkreis Bayreuth findet vorerst kein Regelbetrieb statt. Nach wie vor greift in den Einrichtungen die sogenannte Notbetreuung.

Bamberg öffnet Schulen und Kitas

In der Region Bamberg waren die Inzidenzwerte bereits in den vergangenen Tagen niedrig. Nach aktuellen Zahlen des RKI liegen sie in der Stadt bei 71 und im Landkreis bei 78. Kitas und Schulen öffnen am Montag wieder, heißt es deshalb aus dem Landratsamt. Der Präsenzunterricht findet solange statt, bis eine Bekanntmachung des Landratsamts Bamberg erfolgt. Diese werde versendet, sobald ein erneutes Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen vorliegt.