Hohe Corona-Inzidenz: Landkreis Miesbach sucht Gründe

Eine 7-Tage-Inzidenz von 443 meldet das Robert Koch-Institut am Mittwoch für den Landkreis Miesbach. Wie in anderen Landkreisen in Südostbayern sind die Infektionszahlen zuletzt sprunghaft angestiegen. Deutschlandweit liegt Miesbach auf Platz fünf - direkt nach den Landkreisen Mühldorf am Inn (592), Traunstein (499), Berchtesgadener Land (489) und Straubing-Bogen (454). In einem "Corona-Update", gibt das Gesundheitsamt in Miesbach nun mögliche Erklärungen für die hohen Zahlen ab - als "Handreichung, um das Infektionsgeschehen besser einschätzen zu können".

Infektionsgeschehen "diffus"

Nach wie vor könne man keine konkreten Einrichtungen für einen Teil der Neuinfektionen verantwortlich machen, stellt das Gesundheitsamt klar. Das Infektionsgeschehen sei "diffus". Die meisten Infektionsketten ließen sich nicht mehr nachvollziehen. Viele Bürgerinnen und Bürger seien aber relativ sorglos und hielten sich nicht mehr an die Schutzmaßnahmen, heißt es etwa in dem "Corona-Update".

Corona-Partys: Junge Leute stecken sich absichtlich an

"Auch ans Landratsamt werden Gerüchte herangetragen, wonach es angeblich Corona-Partys geben würde", so das Gesundheitsamt. Das bestätigt auch der ärztliche Pandemie-Koordinator im Landkreis Miesbach, Dr. Florian Meier, im Gespräch mit dem BR. Vor allem junge Leute würden sich bewusst bei einer Person treffen, die mit Corona infiziert ist, um sich anzustecken und anschließend das Genesenen-Zertifikat zu erhalten. Dies habe er von Patientinnen und Patienten in seiner Praxis erfahren, sagt Meier. "Aus medizinischer Sicht ist das ein Wahnsinn", sagt Meier. "Auch wenn Covid-19 in den allermeisten Fällen harmlos verläuft, gibt es natürlich auch bei jungen Menschen schwere Verläufe."

Auswirkungen von Corona-Partys nicht nachweisbar

Ob die Partys eine Rolle für die hohen Infektionszahlen spielen, ist unklar. "Dazu werden Sie nie Zahlen haben, weil natürlich kein Mensch zugibt, dass er sich freiwillig irgendwo angesteckt hat", so der Pandemie-Koordinator. Auch das Gesundheitsamt schreibt dazu in seinem "Corona-Update", man habe keine Kenntnis zu konkreten Fällen. "Fakt ist, dass jeder, der sich jetzt mutwillig ansteckt, ebenso wie alle anderen Infizierten 14 Tage in Quarantäne muss und der Genesenen-Status nach sechs Monaten wieder entfällt", so das Gesundheitsamt.

Gesundheitsamt: Freitesten nach fünf Tagen zu früh

Dass sich Kontaktpersonen, die keine Symptome zeigen, schon am fünften Tag aus ihrer Quarantäne heraustesten können, sieht das Miesbacher Gesundheitsamt kritisch. "Viele testen sich frei und sind dann einige Tage später doch positiv. In der Zwischenzeit verbreiten sie unwissentlich das Virus", schreibt das Amt. Zudem würden leichte Symptome oft falsch gedeutet und auf eine beginnende Grippe geschoben.

Schulen keine Infektionstreiber

Als mögliche Erklärung für die hohen Werte nennt das Gesundheitsamt auch das späte Ende der Sommerferien. Es habe keine Erholungsphase vor dem nasskalten Grippewetter des Herbstes gegeben. Das wiederum gilt allerdings für ganz Bayern. Wichtig ist es dem Amt, dabei festzuhalten, dass Schulen keine Infektionstreiber seien. Es gebe so gut wie keine Übertragungen in den Schulen, sondern fast ausschließlich bei privaten Treffen von Schülerinnen und Schülern. Derzeit seien 90 der rund 12.000 Schülerinnen und Schüler im Landkreis positiv getestet.

Impfquote nur bedingt aussagekräftig

Der oft genannte Zusammenhang zwischen niedriger Impfquote und hohen Inzidenzzahlen ist im Kreis Miesbach nicht zu erkennen. Nach absoluten Impfzahlen liege hier die Quote um etwa zehn Punkte höher als in Nachbarlandkreisen, heißt es im "Corona-Update" des Landkreises Miesbach. Da aber die Impfangebote allen Bundesbürgern offenstehen, sei diese Zahl nur bedingt aussagekräftig, gibt das Gesundheitsamt zu bedenken. Es ist also anzunehmen, dass auch viele Menschen die Miesbacher Impfangebote genutzt haben, die nicht im Landkreis leben.

Zur Einordnung: Die bayernweite Impfquote wird mit knapp 64 Prozent angegeben. In Rosenheim nennt das Gesundheitsamt 57 Prozent - allerdings mit der Einschränkung, dass Impfungen bei Betriebsärzten und außerhalb des Kreises nicht mitgerechnet würden, die Quote also höher liegen könne.

Lage in den Krankenhäusern angespannt

Landrat Olaf von Löwis betrachtet die hohen Neuinfektionszahlen mit zunehmender Sorge. "Insbesondere wegen der angespannten Lage im Krankenhaus Agatharied und in den umliegenden Krankenhäusern in Oberbayern müssen wir die Lage neu bewerten", sagt der Landrat und appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Rechtlich könnte der Landkreis zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen, der Landrat bevorzuge jedoch überregionale Lösungen.