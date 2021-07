Hoher Inzidenzwert in Würzburg – Landratsamt liefert Begründung

Der Inzidenzwert in der Stadt Würzburg beträgt am Dienstag dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 23,4. Das ist der mit Abstand höchste Wert in Unterfranken. Nach dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und der Stadt Hof ist es der dritthöchste Corona-Inzidenzwert in Bayern und deutschlandweit der Vierthöchste. Jetzt hat das Landratsamt eine Begründung geliefert. Auf BR-Anfrage heißt es, die Infektionen seien im Wesentlichen durch positive Fälle in drei Gastronomiebetrieben bedingt, wobei die Mitarbeiter der Betriebe untereinander Kontakt hatten. Wer von den positiv Getesteten die Infektion ausgelöst hat, ist laut Landratsamt nicht bekannt.

Private Feier und familiäre Cluster sorgten für Verbreitung des Virus

Weitere positive Fälle sind einer privaten Feier zuzuordnen. Hier soll ein Reiserückkehrer aus Spanien die anderen angesteckt haben. Die restlichen Fälle sind auf Infektionen im privaten Umfeld, weitere Reiserückkehrer sowie drei Infektionen unbekannten Ursprungs zurückzuführen. Bei den Gastronomiebetrieben wurden umfangreiche Reihentests durchgeführt, bisher wurden hier keine weiteren Fällen gefunden.

Stadt und Landkreis Würzburg setzen auf Mittagspause-Impfung

Vom 13. bis 17. Juli können Impfwillige, die über 16 Jahre alt sind, zwischen 12.00 und 15.00 Uhr ohne Termin eine Impfung in einem der beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg bekommen. In beiden Impfzentren (Talavera und Giebelstadt) stehen die Impfstoffe von Moderna und Biontech bereit. Die Impfwilligen werden gebeten, sich vor ihrem Termin unter www.impfzentren.bayern zu registrieren. Dann müssen persönliche Daten nicht vor Ort erfasst werden. Es können sich auch Interessierte impfen lassen, die nicht in Stadt oder Landkreis wohnen.