Hohe Corona-Inzidenz in Aschaffenburg: Kein Hotspot erkennbar

Im Landkreis Aschaffenburg liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut Robert Koch-Institut aktuell bei 15,5. Die Stadt Aschaffenburg überschreitet dagegen nun den zweiten Tag in Folge die 50er-Marke und hat mit 56,3 den momentan höchsten Wert in ganz Bayern. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) geht bislang von einem "diffusen Infektionsgeschehen" aus, es gebe "keine Hotspots". Vielmehr hätten sich Reiserückkehrer infiziert und einzelne Familien seien betroffen, die nichts miteinander zu tun hätten.

Oberbürgermeister sieht die Situation noch gelassen

Im Gespräch mit BR24 erklärte Jürgen Herzing, er sehe die Situation noch sehr gelassen. Aktuell würden im Klinikum Aschaffenburg drei Patienten wegen Corona behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Von der Auslastung der Intensivstationen zu Beginn des Jahres sei man weit entfernt.

Herzing stellt deshalb auch die puren Inzidenzwerte als Maßstab für strengere Regeln in Frage. Er betonte, dass auch die Veranstaltungen, wie das derzeitige Aschaffenburger Main-Vergnügen oder die Kulturveranstaltungen im Nilkheimer Park kein Problem darstellten. In allen Fällen gebe es Hygienekonzepte mit Abstandsregeln. Diese Veranstaltungen seien nicht Treiber der Inzidenzwerte.

Es drohen erneut Einschränkungen

Sollte die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag erneut über 50 liegen, dann treten in der Stadt Aschaffenburg ab Donnerstag strengere Regeln in Kraft. Betreffen würde das die Gastronomie und Kulturveranstaltungen. Es wären wieder Corona-Tests notwendig für Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte. Auch eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen müssten dann wieder diskutiert werden. Das will die Stadtverwaltung aber noch beraten und nach Aussage von Oberbürgermeister Jürgen Herzing möglichst lange vermeiden.