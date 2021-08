Hohe Brennereidichte macht Wartmannsroth zum Genussort

Jede der 82 Brennereien von Wartmannsroth hat ihre eigene Geschichte. Die Gemeinde hat 2.300 Einwohner und neun Ortsteile. Mit dieser außergewöhnliche Brennereidichte hat es Wartmannsroth auf die Liste der 100 Genussorte in Bayern geschafft. Dazu beigetragen hat auch der Brennerweg mit fünf verschiedene Wandertouren, durch verschiedene Ortsteile und an einzelnen Brennereien vorbei. Buchstäblich am Wegrand können die Gäste dabei ganz viel über Landschaft, Natur und natürlich das Thema Brennerei erfahren.

Eine Brennerei in der vierten Generation

Eine der Brennereien in Wartmannsroth ist von Franziska Bischof. Mit den Besuchern in ihrer Destillathek ist sie per Du, das ist Teil ihres Markenzeichens. Genauso wie die illustren Namen ihrer Brände: Fräulein, Pfundskerl oder Landstreicher. Sie betreibt die Brennerei in der vierten Generation und hat das zu ihrem Haupterwerb gemacht. Ihr war bewusst "dass da eigentlich ein Schatz schlummert" erzählt sie "das Wissen meines Vaters um die Brennerei wäre verloren gegangen und das wollte ich nicht". Sie hat darauf aufgebaut und ist jetzt Edelbrandsommeliere.

Brennrechte aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg

Die Rohstoffe für die Destillate der Wartmannsrother Brennereien kommen aus der Natur der Region. Streuobst, Korn, Steinobst oder Waldbeeren. Das Landschaftsbild und der Ort ist von der Landwirtschaft geprägt. Es sind kleine und mittlere Betriebe, die oft noch im Nebenerwerb geführt werden. Die Brennrechte sind an die Landwirtschaft gebunden und stammen noch aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg.

Brenner aus Windheim: Saubere Ware führt zu sauberen Produkten

Das Beste aus der Natur rausholen will auch Brenner Andreas Lutz aus dem Ortsteil Windheim. Es hat wieder geregnet und die reife Schattenmorellen müssen jetzt schnell geerntet und sofort verarbeitet werden. Dabei zählt jede Stunde, denn eine faule Kirsche kann die ganzen anderen Kirschen anstecken. Andreas Lutz sagt "nicht saubere Ware am Anfang ist später ein nicht sauberes Produkt". Er hat es geschafft, die Kirschen rechtzeitig einzumaischen aber seine Arbeit beginnt erst jetzt: "wenn wir alles richtig machen haben wir zum Schluss ein schönes Produkt, wenn wir jetzt irgendwo Fehler machen, haben wir‘s vergeigt". Das ist die Herausforderung vor der die Brenner und Brennerinnen in jedem Jahr von neuem stehen.