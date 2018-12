Hohe Beteiligung bei Warnstreiks im Großraum Nürnberg

Der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Nürnberg, Matthias Birkmann, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Warnstreiks. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk schätzte er die Streikbeteiligung am Morgen auf etwa 60 bis 70 Prozent. Betriebsleiter und Stellwerkmitarbeiter hatten am Morgen die Arbeit niedergelegt.

Kompletter Zugverkehr eingestellt

Auch am Nürnberger Hauptbahnhof ist wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn der komplette Zugverkehr derzeit noch eingestellt. Dies betrifft sowohl die Regionalbahnen, wie die S-Bahnen als auch den Fernverkehr. Viele Pendler und Reisende hatten von dem Streik rechtzeitig erfahren und sich erst gar nicht zum Bahnhof aufgemacht.