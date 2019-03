Teures NS-Dokuzentrum: Institut für Zeitgeschichte wehrt sich

Nach der Kritik an den hohen Baukosten beim NS-Dokuzentrum Obersalzberg hat nun das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) die Vorwürfe zurückgewiesen. IfZ-Leiter Andreas Wirsching betonte, Schuldzuweisungen seien unbegründet. Bei dem Bauvorhaben gebe es keine substantiellen Nachforderungen von seiten des Instituts, sagte Wirsching dem Bayerischen Rundfunk gestern am Rande des Haushaltsausschussbesuchs in Berchtesgaden.

Steigende Kosten und Funktionalität der Ausstellung

Der Bunkerrundgang etwa sei von Anfang an Bestandteil des siegreichen Architektenentwurfs gewesen. Dieser sei wichtig für die Funktionalität der Ausstellung. Deswegen habe sich das Institut immer dafür stark gemacht, auch als sich steigende Kosten dafür abzeichneten.

Projekt unter Zeitdruck

Vertreter von Staatsregierung und Baubehörden hatten sich zuletzt gerechtfertigt und warben um Verständnis. Ein Planer habe wichtige Unterlagen wiederholt zu spät eingereicht. Wirsching räumte nun Kommunikationsdefizite zu Beginn der Planungen ein. Allerdings habe das Projekt auch unter erheblichem Zeitdruck gestanden. Die Eröffnung der neuen Ausstellung war für Sommer 2020 geplant. Doch damit ist Wirsching zufolge nun frühestens 2021 zu rechnen.

NS-Dokuzentrum mit rund 170.000 Besuchern pro Jahr

Es sei bedauerlich, dass das NS-Dokuzentrum inzwischen als Kostentreiber gegen den Steuerzahler angesehen werde, so Wirsching. Angesichts von 170.000 Besuchern pro Jahr könnte der Freistaat eigentlich stolz sein auf den Erfolg.

Ärger um Kosten am Obersalzberg

Erst vor einigen Wochen hatte das Bauministerium bekannt gegeben, dass die Kosten für die Erweiterung am Obersalzberg von 21 auf 30 Millionen Euro steigen. Nun ist unklar, ob der Landtag diesen Preissprung genehmigen wird. Haushaltspolitiker aller Fraktionen äußerten sich bei ihrem Besuch gestern am Obersalzberg verärgert.

Feriendomizil Adolf Hitlers

Der Obersalzberg war das Feriendomizil Adolf Hitlers. In den 1930er Jahren wurde es zum zweiten Regierungssitz neben Berlin ausgebaut. Das Konzept für die neue Ausstellung steht unter dem Leitmotiv "Idyll und Verbrechen".