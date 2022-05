Hohe Baukosten gefährden Projekte für günstiges Wohnen

Auf dem ehemaligen Areal der Bundesmonopolverwaltung in Nürnberg entsteht günstiger Wohnraum. Wo früher Branntwein hergestellt wurde, baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wbg gerade 180 neue Wohnungen. Rund 50 Millionen Euro waren für den ersten Bauabschnitt des Projekts ursprünglich einmal eingeplant. Doch diese Kalkulation gilt längst nicht mehr. Die Kosten sind schon jetzt um zehn Prozent gestiegen, sagt Geschäftsführer Ralf Schekira.

Baumaterial wird teuer bleiben

Und entsprechend wird es seiner Einschätzung nach weitergehen: "In den nächsten Jahren werden wir auf jeden Fall weiterhin mit Kostensteigerungen in dieser Größenordnung leben müssen." Denn die Kosten für Baustoffe, die in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert sind, werden weiter steigen. Baustahl zum Beispiel ist knapp und deshalb entsprechend teuer. Aber auch bei allen anderen Materialien, zum Beispiel Holz, steigen die Preise, sagt Schekira.

Mietprognose steigt auf elf Euro

Das hat Folgen für die künftigen Mieter. Die Wbg baut an der Äußeren Sulzbacher Straße im Nürnberger Osten Wohnungen für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Die anfangs einmal versprochenen günstigen Mieten werden jedoch nicht mehr zu halten sein, prophezeit der Wbg-Geschäftsführer. Die Baustelle auf dem Branntwein-Areal ist ein Projekt des geförderten Wohnungsbaus. "In der Vergangenheit waren wir hier noch bei Mieten von neun bis zehn Euro pro Quadratmeter unterwegs gewesen", rechnet Schekira vor. Derzeit geht er davon aus, "dass elf Euro nicht mehr ausreichen werden".

Von günstig will keiner mehr sprechen

Das heißt: Die künftigen Mieter werden unterm Strich mindestens zwei Euro mehr für den Quadratmeter bezahlen müssen, als bisher kalkuliert war. Das ist nicht mehr sozial. Und das entspricht auch nicht mehr dem Ziel des Bauprojekts, günstigen Wohnraum zu schaffen. "In der Vergangenheit haben wir von rund einem Drittel Wohnkosten vom Einkommen gesprochen", sagt Schekira.

Das werde nach seiner Einschätzung über kurz oder lang nicht mehr ausreichen. Deshalb fordert Schekira Finanzhilfen vom Staat für die potenziellen Mieter. Ohne die wird es künftig nicht gehen: "Die Politik muss hier Förderbedingungen schaffen, damit Wohnen auch weiterhin bezahlbar bleibt."

Auf dem Branntwein-Areal geht's weiter

Vor gut drei Jahren hat die Wbg mit den Arbeiten auf dem stillgelegten Branntwein-Areal begonnen. Von der alten Technik ist nichts mehr zu sehen. Nur das mehrgeschossige Maschinenhaus bleibt stehen. Hier sind Ateliers für Künstler vorgesehen. Wenn alle Bauabschnitte fertig sind, sollen in dem Stadtquartier einmal mehr als tausend Menschen leben – dringend benötigter Wohnraum in Nürnberg. Hier wird weiter gebaut.

Wenige Chancen für neue Projekte

Zukünftige Projekte sieht Wbg-Geschäftsführer Schekira durch die hohen Baustoffpreise jedoch gefährdet. "Gegebenenfalls wird sich daraus ergeben, dass wir auch Projekte zurückstellen müssen." Er hofft, dass zumindest die laufenden Bauvorhaben fortgesetzt werden können. "Denn letztlich wird der Wohnraum dringend gebraucht." Das ist auch Vorgabe der Politik. Jetzt muss sich zeigen, ob es eine entsprechende Förderung für die Wohnungsunternehmen aber vor allem auch für die zukünftigen Mieter geben wird.