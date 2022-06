Hohe Auszeichnung für Bayreuths Ex-Oberbürgermeisterin Merk-Erbe

Hohe Auszeichnung: Die frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth, Brigitte Merk-Erbe (BG), wird mit dem Bayerischen Verfassungsorden in Gold geehrt. Am Freitag verleiht ihr die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), die Auszeichnung.

Merk-Erbe: Für Offenheit und Respekt eingesetzt

Brigitte Merk-Erbe war von Mai 2012 bis April 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth. Sie habe sich in ihrer Amtszeit neben verschiedenen Projekten und Investitionen in erheblichem Maße für Offenheit und Respekt innerhalb der Stadtgesellschaft eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung der BG.

Städtepartnerschaften und europäische Gedanken

Mit ihrem Engagement im Bereich der Partnerschaften der Stadt habe sie sich zudem Verdienste um den europäischen Gedanken erworben und sich auch darum bemüht, dass die Bayreuther Stadt- und Festspielgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus im sanierten und erweiterten Richard-Wagner-Museum thematisiert werde, heißt es weiter.

Seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 2015 gehört ein Teil des Siegfried-Wagner-Hauses zur Ausstellungskonzeption, was ursprünglich nicht vorgesehen war.

Zudem habe Merk-Erbe während ihrer Amtszeit das Vereinsleben in der Stadt Bayreuth gestärkt, heißt es.

Orden ehrt Einsatz für Werte der Verfassung

Der Bayerische Verfassungsorden gehört zu den staatlichen Auszeichnungen, die im Freistaat Bayern am seltensten verliehen werden. Den Verfassungsorden in Gold erhalten Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Ziele und Werte der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben.