Hohe Auszeichnung: Bundesverdienstkreuze für vier Unterfranken

Im Fürstensaal der Würzburger Residenz verleiht Regierungspräsident Eugen Ehmann am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz an drei Männer und eine Frau aus Unterfranken. Sie alle haben sich besonders um das Gemeinwesen verdient gemacht. Am bekanntesten unter den Ausgezeichneten ist der Würzburger Tropenmediziner August Stich.

Bundesverdienstkreuz für Tropenmediziner August Stich

Der Chefarzt der Tropenmedizin am Klinikum Würzburg Mitte, August Stich, engagiert sich seit über 30 Jahren haupt- und ehrenamtlich für die medizinische Versorgung von Menschen in Entwicklungsländern sowie von Geflüchteten in Würzburg und Unterfranken. Der 62-Jährige sei derzeit der erfahrenste klinische Tropenmediziner in Deutschland und habe die Missioklinik in Würzburg auf ein höheres medizinisches Niveau gebracht, heißt es in der Begründung.

Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) gratuliert ihrem Vereins- und Aufsichtsratsmitglied und langjährigen Unterstützer zu dieser Auszeichnung. DAHW-Vorstand Patrick Georg zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung: "August 'Gustl' Stich ist ein enger Freund des DAHW." Stich, der zwischenzeitlich auch als ehrenamtlicher Vizepräsident für das DAHW aktiv war, wirke weit über die Würzburger Stadtgrenzen hinaus. Seine Expertise im Bereich der Tropenmedizin ist laut DAHW deutschlandweit gefragt.

Im persönlichen Gespräch betonte Stich, dass diese Auszeichnung nicht nur ihn selbst ehre. Er hob hervor, dass er die Auszeichnung stellvertretend für die Leistung vieler Menschen erhalte. Stichs wissenschaftliches Interesse gilt unter anderem der sogenannten Bilharziose, auch Schistosomiasis genannt – einer armutsassoziierten Tropenkrankheit, die etwa am Viktoriasee in Tansania auftritt. Stich engagiert sich seit langer Zeit im Kampf gegen armutsassoziierte und vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs) – ein Anliegen, das ihn mit der DAHW verbindet.

Auszeichnung für drei weitere Unterfranken

Auch Petra Breitenbach aus Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart), Helmut Greß aus Würzburg und Helmut Kuypers aus Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) erhalten am Donnerstagvormittag ein Bundesverdienstkreuz.

Die Lohrerin Petra Breitenbach engagiert sich seit vielen Jahrzehnten haupt- und ehrenamtlich im Bereich der Musikpädagogik sowie der musikalischen Förderung. Laut der Regierung von Unterfranken unterrichtet die 59-Jährigen an der Musikschule der Stadt Lohr und leistet musikalische Früherziehung in Kindergärten. Ihr besonderer Einsatz gilt der Zupfmusik. Sie begleitete zahlreiche Nachwuchsmusikerinnen und -musiker bei "Jugend musiziert" und ist mit ihren Schülerinnen und Schülern seit Jahrzehnten eine Konstante im Bereich der Zupfinstrumente. Seit 1981 spielt Petra Breitenbach die zweite Mandoline im Landeszupforchester, seit 1982 leitet sie ehrenamtlich das von ihr mitgegründete Zupf-Ensemble Lohr. Sie ist Dozentin beim "Bund Deutscher Zupfmusiker Landesverband Bayern e. V." (BDZ). 2006 organisierte sie das Landesmusikfest des BDZ.

Engagement für Menschen mit Behinderung

Der Würzburger Helmut Greß engagiert sich seit über 40 Jahren für Menschen mit Behinderung sowie für den Rudersport. Der Regierung von Unterfranken zufolge arbeitete der 78-Jährige bis 2009 am "Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung" in Würzburg. 1980 gründete er die Schülerneigungsgruppe Rudern und schuf so erste Strukturen für das Pararudern in Würzburg. Damit leistete er Pionierarbeit für die Pararuderer. Ende der 1980er-Jahre gründete er im "Würzburger Ruderverein Bayern von 1875/1905 e. V." eine Rudergruppe für Sportler mit Behinderung. 2015 gründete er die "Rudergemeinschaft Olympos Würzburg e. V.“ mit ihren Schwerpunkten Gesundheitsrudern, Inklusion und Integration. 2019 wurde der Verein wieder aufgelöst. Seitdem ist das Pararudern beim "Akademischen Ruderclub Würzburg" angesiedelt. Beim Bayerischen Ruderverband war Helmut Greß bis 2010 ehrenamtlicher "Referent Behindertenrudern". Laut der Regierung von Unterfranken leistete er für die Entwicklung des Behindertenruderns im Freistaat hervorragende Arbeit und setzte als Trainer und Betreuer bei internationalen Wettkämpfen Zeichen. Sein größter Erfolg als Trainer war der Gewinn der Goldmedaille in der Para-Bootsklasse "Mixed Vierer" bei den Ruderweltmeisterschaften 2007 in München.

70-Jähriger auch Gochsheim bekommt Bundesverdienstkreuz

Helmut Kuypers aus Gochsheim pflegt und versorgt seit vielen Jahrzehnten seinen geistig wie körperlich schwerbehinderten Sohn. Der Regierung von Unterfranken zufolge kümmert sich der 70-Jährige unter Zurückstellung seiner persönlichen Interessen und Bedürfnisse mit ganzer Kraft um seinen Sohn. Daneben ist auch Kuypers Ehefrau pflegebedürftig. Der Sohn wird rund um die Uhr betreut, da er bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe benötigt. Mit seiner aufopfernden Pflege ermöglicht Helmut Kuypers seinem Sohn den Verbleib im gewohnten häuslichen Umfeld. Veränderte Situationen, wie das Heranwachsen seines Sohnes und die Erkrankung seiner Ehefrau erforderten immer wieder Umbauten des Wohnhauses. Laut der Regierung von Unterfranken ist Helmut Kuypers mit seiner unerschöpflichen Energie und der liebe- und aufopferungsvollen Pflegeleistung, die er seit über 45 Jahren erbringt, ein großartiges Beispiel für tätige Fürsorge und Verantwortung sowie für die bedingungslose Bejahung der Familie.