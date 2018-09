Hohe Arbeitskräftenachfrage und "Vollbeschäftigung" in Bayern

Im Freistaat sind derzeit 207.005 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 10.300 weniger als vor einem Monat und etwa 14.100 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank im September um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ist dies der niedrigste Wert in einem September seit 1991. Für den Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, ist dies ein ausgezeichneter Wert.

"Bei einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent kann man durchaus von Vollbeschäftigung sprechen." Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit

Aktuell mache sich auf dem bayerischen Arbeitsmarkt der Herbstaufschwung bemerkbar, sagte Holtzwart. Üblicherweise sinkt im September sinkt die Zahl der Arbeitslosen, weil dann junge Menschen ihre Ausbildung beginnen oder eine weiterführende Schule oder Hochschule besuchen.

Offene Stellen zu besetzen wird schwieriger

Im Vergleich zu den Zahlen vor einem Jahr steht der Arbeitsmarkt im Freistaat aktuell besser da: Die Arbeitslosenquote betrug im September 2017 noch 3,0 Prozent. "Der Arbeitsmarkt in Bayern entwickelt sich weiterhin sehr gut", so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften sei nach wie vor hoch. Das führe dazu, dass offene Stellen länger unbesetzt blieben. Es werde immer schwieriger, den Bedarf an Arbeitskräften aus dem Bestand der Arbeitslosen zu decken. "Wir haben nach wie vor die große Herausforderung, die hohen Stellenanforderungen und die verfügbaren Arbeitskräfte in Bayern zusammen zu bringen", sagte Holtzwart.

Unterbeschäftigung stärker gesunken als Arbeitslosigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr ist auch die sogenannte Unterbeschäftigung zurückgegangen. Dabei werden zusätzlich zu den Arbeitslosen auch diejenigen erfasst, die derzeit beispielsweiße an einem Kurs oder einer Weiterbildungsmaßnahme der Arbeitsagentur teilnehmen. Im September wurden in der Unterbeschäftigung in Bayern 287.592 Menschen gezählt, 24.623 weniger als vor einem Jahr. Damit ging die Unterbeschäftigung stärker zurück als die Arbeitslosigkeit.

Überblick über die Regierungsbezirke

Unter den bayerischen Regierungsbezirken ist die Oberpfalz mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent Spitzenreiter. Danach folgen Schwaben und Niederbayern mit jeweils 2,6 Prozent sowie Unterfranken und Oberbayern mit je 2,7 Prozent. In Oberfranken waren im September 3,1 Prozent aller arbeitsfähigen Menschen ohne Job, in Mittelfranken 3,4 Prozent. In allen Bezirken ist die Arbeitslosigkeit um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte gesunken.

Unter den Landkreisen verzeichnet der Landkreis Eichstätt mit einer Quote von 1,3 Prozent erneut den niedrigsten Wert in Bayern, die Stadt Schweinfurt mit 5,9 Prozent den höchsten.

Arbeitsmarkt Deutschland

Im Bundesgebiet ist die Zahl der Arbeitslosen auf rund 2,26 Millionen Menschen zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf fünf Prozent. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen hat wieder angezogen", sagte Arbeitsagentur-Chef Detlef Scheele. Zum Beginn des neuen Schul- und Ausbildungsjahres stellen viele Betriebe wieder ein. Erst im Winter dürfte die Arbeitslosigkeit wieder zunehmen.