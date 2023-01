HOGA – Neustart für die Gastrobranche nach der Pandemie

"Endlich geht es wieder los nach all den Einschränkungen", sagt Joachim Kastner, Bezirksvorstand des Hotel- und Gaststättenverbandes Oberfranken. Prinzipiell sei man im Gastro-und Hotelgewerbe in Aufbruchsstimmung, "aber es gibt viele 'Abers' und immer wieder werden uns Steine in den Weg gelegt". Vom 15. bis 17. Januar sucht die Branche auf der Fachmesse HOGA in Nürnberg nach Lösungen und kreativen Ideen für gleich eine ganze Reihe von Herausforderungen: gestiegene Lebensmittelpreise, explodierende Energiekosten und den eklatanten Fachkräftemangel. Denn in der Corona-Pandemie ist viel Personal in andere Berufe abgewandert.

Personalmangel: "Die Lage ist katastrophal!"

Obwohl die Gastrobranche durch neue Gehaltsstrukturen und den erhöhten Mindestlohn wettbewerbsfähiger auf dem Markt geworden ist, sei "die Lage katastrophal", so fasst Kastner sie kurz und bündig zusammen. Man sei auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, doch die bürokratischen Hürden dafür seien nahezu unüberwindbar, so Kastner. Ein Beispiel aus seinem eigenen Betrieb: Er wollte einen türkischen Barchef "mit tollem Lebenslauf" anstellen. Konnte ihn aber nicht holen, weil die Türkei ein Drittstaat ist und seine Ausbildung hier nicht anerkannt wird. "Ich müsste ihn erst selbst ausbilden, aber wir können hier ja nicht nur ausbilden", so der Hotelier.

Auszubildende in der Region halten

Allein in Oberfranken gibt es 240 Ausbildungsbetriebe. Auf diese müsse künftig viel mehr Aufmerksamkeit gelenkt werden, denn "die Ausbildung vor der eigenen Tür ist möglich – auch ohne eigenes Auto", so Kastner. Denn auch damit haben die Betriebe immer wieder zu kämpfen: die Erreichbarkeit. Öffentliche Verkehrsmittel sind gerade im ländlichen Raum oft kaum vorhanden oder mit Schichtarbeit nicht vereinbar. Eine Fahrerlaubnis ab 17 Jahren werde nur sehr selten genehmigt. Somit fallen interessierte Azubis weg, so Kastner im BR-Gespräch. Und ein weiteres Problem: Viele wollen nach der Ausbildung in große Städte zum Arbeiten und Wohnen. Ziel müsse daher sein, die Fachkräfte, die in Oberfranken ausgebildet werden, auch zu halten. Daher wolle die Branche künftig noch gezielter die Vorteile der Region aufzeigen – unter anderem bezogen auf bezahlbaren Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten.

Steigende Lebensmittel- und Energiepreise

Auch die Energiekrise habe viele Betriebe eiskalt erwischt, so Kastner. Ein Beispiel aus Bamberg: Einer Gastronomin eines Bierkellers wurde der Vertrag gekündigt – der neue Strompreis sei um das zehnfache gestiegen. Alle müssten neu kalkulieren, das wirke sich auf die Preise aus. Sowohl in der Gastronomie, als auch bei den Zimmerpreisen. Die Auswirkungen der Energiekrise machen sich aber auch umgekehrt – für die Gastronomen positiv – bemerkbar: Aktuell kommen wieder mehr Anfragen von Aushilfen, die zumindest für ein paar Stunden in der Woche arbeiten wollen.