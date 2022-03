"Hofsänger" im Personalausweis: Hof reagiert auf Facebook-Likes

Ähnlich wie der Hofer "Wärschtlamo" ist auch der "Hofsänger" über die Stadt hinaus bekannt. Michael Schulze darf sich jetzt sogar offiziell "Hofsänger" nennen. Der Name steht in seinem Personalausweis – als Künstlername.

Sei 30 Jahren macht der "Hofsänger" in der Stadt Musik

Wie die Stadt Hof mitteilte, stammt der Name "Hofsänger" von den Hofern selbst. "Die haben gesagt, Micha, du bist der Hofsänger", wird der Künstler zitiert. Seit rund 30 Jahren begrüßt Schulze oft schon früh morgens die Hoferinnen und Hofer mit einem herzlichen Hallo und seinem charakteristischen Gesang, heißt es weiter.

Online-Petition fordert Künstlernamen für Michael Schulze

Um den Namen "Hofsänger" zu legitimieren und eintragen zu können, hatte Mitte Dezember 2021 eine Bloggerin eine Aktion ins Leben gerufen. Denn für Künstlernamen sei es rechtlich notwendig nachzuweisen, dass die Person unter ihrem Künstlernamen überregional bekannter ist als unter dem eigentlichen, echten Namen.

Über Facebook und Instagram hatten dies dem "Hofsänger" mehr als 1.400 Personen bescheinigt. Bei einer Online-Petition taten dies weitere knapp 1.000 Personen. Insgesamt beglaubigten also mehr als 2.300 Menschen, dass Micha der Hofsänger sein muss. Sogar aus den USA, Neuseeland und Brasilien seien Reaktionen gekommen, heißt es aus dem Hofer Rathaus.

Änderung in der Passverwaltungsvorschrift

Dass sich in Deutschland nicht jeder irgendeinen Spitznamen in den Personalausweis schreiben kann, ist natürlich geregelt. Die Definition des Künstlernamens findet sich in der Passverwaltungsvorschrift. Demnach ist unter einem Künstlernamen ein von einem bürgerlichen Namen mit hinreichender individueller Unterscheidungskraft abweichender Name zu verstehen, der in bestimmten Lebensbereichen in Zusammenhang mit einer künstlerischen oder freischaffenden Tätigkeit geführt wird und dadurch Geltung erlangt hat.

Im vergangenem August war eine Änderung der Passverwaltungsvorschrift in Kraft getretenen. Deshalb kann der Nachweis über die überörtliche Bekanntheit auch online durch "Likes" oder Kommentare in sozialen Netzwerken nachgewiesen werden.

Neben den Unterstützern der Online-Petition freut man sich auch im Hofer Bürgeramt: "Schön, dass wir ihm diesen Wunsch erfüllen konnten."