Hofs Oberbürgermeister schockiert über Wahlergebnis

Vor allem das Ergebnis der Wahl in Hofs Partnerstadt Plauen hat Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) schockiert. Dort hat die AfD vor der CDU das Direktmandant gewonnen. Fichtner erinnert im BR-Gespräch grundsätzlich an die gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten. 30 Jahre nach dem Mauerfall blicke man "als Hofer fast schon etwas neidisch nach Plauen" - angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur in der nahegelegenen sächsischen Partnerstadt. "Aber trotzdem sind die politischen Verhältnisse leider ganz anders", so Fichtner.

"Das, was aus Reihen der AfD kommt, was man auch gestern gehört hat, ist NPD-Ton live. Und diese Diktion kann in Deutschland, kann auch in unserer Partnerstadt nicht mehrheitsfähig sein." Harald Fichtner (CSU), Oberbürgermeister Hof

Auftrag der Politik: Vertrauen zurückgewinnen

Nun gehe es darum, das Vertrauen, dass die Volksparteien verloren hätten, wieder zurückzugewinnen. Fichtner betonte, er sei froh, das in Hof mit einem seit Jahrzehnten hohen Ausländeranteil der Weg der Integration, des Miteinanders bislang immer gelungen sei: "Das ist die Aufgabe aller Politiker des demokratischen Spektrums, gerade der Kommunalpolitiker, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten."

AfD gewinnt an Wählerstimmen

Bei der Landtagswahl hat die AfD gestern in Plauen knapp eines von 15 Direktmandanten in Sachsen gewonnen – dem Plauener CDU-Kandidaten, der seit 2004 die Region im Landtag vertreten hatte, fehlten 80 Stimmen. Bei den Zweitstimmen kam die AfD in Hofs sächsischer Partnerstadt auf 28,5 Prozent – die CDU auf 31,6 Prozent. Bereits bei der Stadtratswahl im Mai wurde die AfD in Plauen mit 19,96 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU (23,6 Prozent).