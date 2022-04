Hofreiter für Energie-Embargo und schnellere Waffenlieferungen

Ihm gehe das alles zu langsam, machte Anton Hofreiter angesprochen auf die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich. Das Verteidigungsministerium solle sich bemühen, dass das noch einmal deutlich schneller gehe. Unlängst hatte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk die Bundesregierung für die stockenden Waffenlieferungen kritisiert. Die Aussagen und Forderungen Melnyks seien zwar im Ton sehr harsch, so Hofreiter, in der Sache habe dieser recht.

Hofreiter: Putin von Geldflüssen abschneiden

Der Grünen-Politiker erneuerte auch seine Forderung nach einem Energie-Embargo gegenüber Russland. Man müsse Putin, wenn auch unter nicht unerheblichen Opfern, von den Geldflüssen abschneiden. Hier müsse man vor allem die Erdöl-Lieferungen in den Blick nehmen, denn damit verdiene der russische Staat am meisten. Erdöl sei die "größte Cash Cow", sagte Hofreiter. Er zeigte sich auch von der Wirkung eines solchen Embargos überzeugt, denn Russland sei extrem abhängig vom Geld aus Energie-Exporten. Auch hege er sehr starke Zweifel daran, dass Russland Öl und Gas dann an andere Abnehmer liefern könne. "Pipeline-Infrastruktur fällt nicht vom Himmel", so der Grünen-Politiker wörtlich.

Folgen für die Wirtschaft über Rettungspaket abfedern

Eines machte Hofreiter klar: Ein Energie-Embargo führt zweifellos zu Verwerfungen in der Industrie, die Bedenken der Wirtschaft sind deshalb berechtigt. Diese Konsequenzen wolle auch er nicht kleinreden. Man müsse deshalb ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft auflegen und auch Kurzarbeiter-Geld zahlen. Man habe bei Corona gezeigt, dass man das könne und bei einem solch schrecklichen Krieg in Europa müsse man diese Leistung nun ein zweites Mal stemmen. Damals habe man im Bundestag binnen eines Tages ein Rettungspaket von 256 Milliarden Euro freigegeben. „Das war richtig beim Ausbruch von Corona, aber jetzt haben wir Krieg in Europa und es sterben tausende von Leuten und deshalb bin ich der Meinung, dass wir auch dieses Mal in der Lage wären, so ein Rettungspaket freizugeben und die Industrie und die Arbeitsplätze zu retten“, so Hofreiter.

Milliardenschweres Rettungspaket für Deutschland zu verkraften

Angesprochen auf die deutsche Staatsverschuldung, die mit einem solchen Rettungspaket steigen würde, zeigte sich Hofreiter optimistisch. Vor Corona habe Deutschland eine Staatsverschuldung von unter 60 Prozent gehabt, jetzt liege man bei knapp über 70 und man könne sich als Deutschland auch eine Staatsverschuldung von 80 Prozent leisten. Japan habe zum Beispiel eine Staatsverschuldung von 240 Prozent. Zusammenfassend sagte Hofreiter: "Man sollte bei all diesen schwierigen Abwägungen bedenken: Es findet gerade ein extrem brutaler Eroberungskrieg in Europa statt und deshalb komme ich zu der Abwägung: Wir können sowas, was wir zu Beginn der Corona-Pandemie geleistet haben für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze, ein zweites Mal leisten. Ich finde, das ist ein mindestens genauso guter Grund."

Hofreiter zu Tempolimit: "Natürlich bringt jede Einsparmaßnahme etwas."

Überzeugt zeigte sich Hofreiter auch weiter von der Idee eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Dieses führe zu Einsparungen an Energie, was wiederum zu weniger Geldflüssen nach Russland führen als auch dem Klima helfen würde. Für die FDP sei das Tempolimit "das totale Symbolthema" und das verstehe er nicht ganz, sagte Hofreiter. Man könne an die FDP nur appellieren, dass man sich in einer totalen Zeitwende befinde und deshalb auch bisherige Positionen überdenke müsse. So würden die Grünen sich mittlerweile für mehr Waffen und Waffenlieferungen aussprechen, was vor dem Krieg noch undenkbar gewesen wäre. Die FDP sollte nun auch mal prüfen, ob man bei sich nicht etwas ändern sollte, so Hofreiter.