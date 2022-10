Hofladen & Kita - Schwäbische Bäuerinnen ausgezeichnet

Beim Wettbewerb "Bäuerin als Unternehmerin" haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) unter anderem Anna Landes aus Donauwörth ausgezeichnet. Sie bekam für ihren Unternehmergeist rund um ihren Hofladen den Staatsehrenpreis.

Das Geschäft und dazugehörige Café sind ein modernes, mit viel Holz ausgestattetes Ladenlokal. Darin gibt es neben Eierprodukten vom eigenen Hof viele Produkte von regionalen Lieferanten. Die 31-jährige gelernte Bürokauffrau und Hauswirtschaftsmeisterin hat den Hofladen mittlerweile um einen Online-Shop erweitert. Das neueste Projekt: Kochboxen. Ganz nach dem Prinzip großer Online-Händler können sich die Kunden online Essen zum Selberkochen bestellen. Die passende Menge an Zutaten und das Rezept kommen dann per Paket. Das Besondere: Alle Zutaten stammen aus dem Hofladen. Die Jury überzeugte am Konzept des Hofladens unter anderem die Produktinnovationen, die Schaffung von fünf Arbeitsplätzen und flache Hierarchien.

Anerkennung für Bauernhofkindergarten

Keinen Staatsehrenpreis, aber einen Anerkennungspreis erhält Daniela Golder-Eisenbarth aus Reimlingen. Sie eröffnete 2021 in Reimlingen einen Bauernhofkindergarten. Auf der kleinen Hofstelle helfen die Kinder mit, die Schafe, Hasen, Hühner und Meerschweinchen zu versorgen. Außerdem sind sie beim Anbau von Gemüse und Obst dabei und helfen beim Kochen. Bei der Kinderpflege habe die 44-jährige Sozialfachwirtin Golder-Eisenbarth die besondere Wirkung von Tieren auf Kinder beobachtet. Durch den Bauernhofkindergarten schaffe Golder-Eisenbarth ein zusätzliches Einkommen für den Nebenerwerbsbetrieb mit einer Mutterkuhherde, teilt das Landwirtschaftsministerium mit.

Preis wird seit 20 Jahren verliehen

Den Staatsehrenpreis bekamen außerdem Claudia Fenzel aus Tiefenbach im Landkreis Passau für ihre Mutterkuhhaltung, Lena-Maria Fischer aus Cham für ihre Speiseeisprodukte aus heimischer Milch und Elisabeth Schreiner aus Falkenberg im Landkreis Rottal/Inn für die besondere Berücksichtigung von Behinderten auf ihrem Bauernhof.

Der Preis wird seit 20 Jahren vergeben und ist mit einer Urkunde sowie einer Prämie von 2.500 Euro für jede Preisträgerin verbunden. Claudia Fenzel aus Tiefenbach ist vielen Menschen in Bayern durch das BR-Fernsehen bekannt. Sie war 2010 Siegerin der 2. Staffel der BR-Serie "Landfrauenküche" und kocht derzeit regelmäßig in "Wir in Bayern".