Hofkonzerte bringen Leben in alte Wohnblocks in Nürnberg

Die Siedlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wbg im Nürnberger Stadtteil St. Johannis: In den Wohnblocks aus den 1920er Jahren kann man günstig leben. Leise Musik klingt durch die dicht zugeparkten Straßen. Sie kommt aus einem der Hinterhöfe. Die grünen Oasen liegen mitten zwischen den Häusern, nur die Mieter haben direkten Zugang. Für das Hofkonzert sind die Türen aber geöffnet.

Bewohner sollen vernetzt werden

Inge Spiegel organisiert die Konzerte, die in diesem Sommer in vielen der Hinterhöfe stattfinden. Sie versteht sich als Vernetzerin, sagt sie. "Ich gehe durchs Viertel, spreche die Leute an, lade sie ein zu den Veranstaltungen und versuche auch, die Leute zusammenzubringen." Offiziell ist Inge Spiegel SiGeNa-Koordinatorin. Das steht für Sicher, Gewohnt und Nachbarschaftlich. Die Wohnungsbaugesellschaft Wbg und das diakonische Unternehmen Diakoneo sind die Träger des SiGeNa-Büros. Es liegt im Erdgeschoss eines Neubaus, der die Siedlung zum Nordwest-Ring abschließt.

Aktivitäts-Räume für alle Altersstufen

Das Büro ist ein Treffpunkt für alle im Stadtteil. In den Räumen gibt es eine Küche. Dort wird einmal pro Woche aus geretteten Lebensmitteln gekocht. Am Herd steht eine Ehrenamtliche, am Tisch sitzen junge und alte Bewohner aus der Siedlung. "Ich kenne eine Frau, die seit fast 80 Jahren hier in immer derselben Wohnung lebt", sagt Spiegel. In den Räumen finden Bastel- und Sprachkurse statt, Spielenachmittage und Gesprächsgruppen. "Diese Angebote werden gerade von alleinstehenden Menschen angenommen, die schon älter sind und oft auch nicht mehr sehr mobil", sagt Spiegel.

Sechs barrierefreie Wohnungen

Gerade schiebt sie eine ältere Dame im Rollstuhl in den Hinterhof. Die Musiker bauen auf der Wiese zwischen Schaukel und Sandkasten gerade ihre Instrumente auf. Im Schatten eines großen Baums findet die Seniorin im Rollstuhl Platz. Christine Bayülken wohnt seit gut drei Jahren in einer der sechs behindertengerechten SiGeNa-Wohnungen, die im Viertel neu gebaut wurden. Komplett barrierefrei und mit einem großen Balkon. Hier kann sie selbstbestimmt wohnen und bekommt doch alle Hilfen, die sie braucht. Sie findet das Angebot von SiGeNa toll, sagt sie. "Das ist nicht selbstverständlich, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Leute daheimsitzen, ist das doch ideal." Jetzt freut sich Christine Bayülken auf die Musik.

Musik bringt alle Generationen zusammen

Zwei Gitarren, ein Schlagzeug, Sängerin Bettina Möller hat ihre Songs während der Pandemie geschrieben. Endlich kann sie mit den neuen Stücken vor Publikum auftreten. "Das Besondere ist, dass man ein Publikum hat, das quer durch alle Generationen geht. Da ist die 90-jährige Ur-Oma dabei, da sind die Kinder dabei, die springen dann um einen herum auf dem Rasen", sagt die Musikerin. Das sei genau das, was sie mit ihrer Musik bewirken will. "Dass wir quer durch alle Generationen Spaß miteinander haben." Und das funktioniere bei den Hofkonzerten.

Hofkonzerte kommen gut an

Nach einer guten halben Stunde packen die Musiker ihre Instrumente zusammen. Sie ziehen weiter zum nächsten Innenhof. Vernetzerin Inge Spiegel freut sich, dass sie den Menschen im Viertel wieder einmal Freude machen konnte. "Die Resonanz ist einfach auch gut. Die freuen sich und genießen das dann auch. Also für mich ist das heute wieder ein voller Erfolg."