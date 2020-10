Hofheimer Regionalkampagne: "Ich lass´die Kohle im Dorf!"

Die Imagekampagne "Ich lass´die Kohle im Dorf!" möchte regionalen Konsum stärken. Sie hat zum Ziel, dass Verbraucher mehr regional einkaufen und in die heimische Gastronomie einkehren. Dadurch soll die Wirtschaft im Hofheimer Land gestärkt werden. An der Imagekampagne beteiligen sich mehr als 100 Dorfläden, Direktvermarkter und kleine Einzelhändler. Außerdem sind Bäcker, Metzger und Gastronomen dabei. Die Aktion "Ich lass die Kohle im Dorf" möchte auch das Interesse für die lokale Produktvielfalt intensivieren.

"Dass jemand im Nachbardorf selbst gemachte Nudeln ab Hof verkauft oder Gin brennt, das wissen viele oft nicht." Philipp Lurz, Gemeinde-Allianz Hofheimer Land

Hohe Qualität regional erzeugter Produkte

Die Imagekampagne will auch auf die Qualität der heimischen Produkte aufmerksam machen. Regionale Obst- und Gemüsesorten seien in der Regel gesünder, so Lurz. "Diese landen häufig schnell vom Acker direkt auf dem Teller. Mehr Nährstoffe bleiben somit erhalten", glaubt er. Außerdem schonten auch die kurzen Transportwege die Umwelt. Durch Imagekampagne sollen die Verbraucher die heimischen Produkte verstärkt schätzen lernen, so der Wunsch der Initiatoren. Somit würden sie auch den Bezug zu ihrer Heimat erhöhen.