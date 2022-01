Hofheimer Metallbaufirma wirbt mit Brot für neues Personal

Die Hofheimer Metallbaufirma HAGA wirbt mit Brot für neues Personal. Seit dem 15. Januar trägt in allen Filialen der Hofheimer Bäckerei Jung das "König Ludwig Brot" den Werbeslogan "HAGA sucht m/w/d". Georg Rumpel, kaufmännischer Geschäftsführer der Metallbaufirma, hofft damit, zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können. Am Samstag backte Vanessa Jung rund 250 dieser Brote mit dem Stellenangebot.

Stellenanzeige auf der Brotkruste

Dazu holte die Bäckermeisterin die fast fertig gebackenen Laibe nach circa 35 Minuten aus dem Ofen. Dann trug sie den Schriftzug auf. Hierfür benutzte sie eine Schablone und Mehl. Anschließend backte sie die Brote innerhalb von circa fünfzehn weiteren Minuten fertig.

Das Stellenangebot erschien danach auf dem braungebackenen Brot mehlig weiß. Jung bietet das Brot günstiger an. Anstatt für drei Euro wird es eine Woche lang zum halben Preis über die Ladentheke gehen. Drei Woche darauf wird es für 2,50 Euro angeboten. Die Firma HAGA zahlt der Bäckerei die Differenz.

Verkauf zum halben Preis

Die Bäckerei verkaufte am Samstag alle Brote. Ein Kunde sagte zu dem Brot mit dem Schriftzug: "Die Idee ist mal was anderes als eine Standardwerbung in der Zeitung." Ein Weiterer fügte hinzu: "Ich finde es interessant, weil es was Neues ist". Eine Kundin meinte, dass diese Form der Werbung Lust mache, sich über die Firma zu informieren.

Darüber hinaus hofft Bäckermeisterin Jung, mit diesem Brot Aufmerksamkeit auf ihren Handwerksbetrieb zu ziehen, um somit "Nachwuchs und neue Fachkräfte" zu gewinnen. Denn wie viele andere Betriebe sucht auch sie "händeringend" Personal.

Kreativität gegen Fachkräftemangel

Der kaufmännische Geschäftsführer der Metallbaufirma sagte: "Wir suchen eigentlich alles - von der Fertigungs- und Montagefachkraft bis hin zu Auszubildenden." Die Firma HAGA würde an ihrem unterfränkischen Standort rund zehn Personen neu einstellen.

Das Unternehmen inseriere ständig in Zeitungen Stellenangebote. Doch bisher hätten sich zu wenige darauf beworben. Darüber hinaus habe die Firma regelmäßig außergewöhnliche Kampagnen gestartet. So werde zum Beispiel seit Ende 2020 auf einen Turm das Logo der Firma mit entsprechendem Stellenangebot in der Nacht projiziert.

Mittelständisches Unternehmen

Knapp 300 Beschäftigte habe das Metallbauunternehmen. Neben Hofheim seien weitere Standorte im oberpfälzischen Wackersdorf (Lkr. Schwandorf) und im thüringischen Römhild (Lkr. Hildburghausen). Auch an diesen Standorten suche die Firma neues Personal. HAGA fertigt unter anderem Fenster, Türen und Fassadenelemente an. Diese baue sie bundesweit ein.