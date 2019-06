Hoffungsschimmer für das "Almarin" in Mönchsdeggingen

Eine mögliche Sanierung und Wiedereröffnung des Hallenbades "Almarin" in Mönchsdeggingen ist einen Schritt weiter: Im Rahmen des Programms "Soziale Integration im Quartier" erhält die Gemeinde eine Förderung über 900.000 Euro. Das teilt der Nördlinger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange (CSU) mit.

Sanierung ist teuer

750.000 Euro kommen vom Bund, 150.000 Euro vom Freistaat. Ob das Hallenbad aber tatsächlich renoviert wird, steht damit noch nicht fest. Denn die Gesamtkosten würden sich auf rund 7,3 Millionen Euro belaufen. Dazu käme ein jährliches Defizit beim Betrieb von geschätzten 190.000 Euro – so das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie.

Schulterschluss der Gemeinden?

Ulrich Lange sieht in der Förderung einen Vertrauensvorschuss der Politik für das Projekt. Mönchsdeggingen versucht gerade einen Zweckverband zu gründen, damit sich auch umliegende Gemeinden an dem Almarin beteiligen. Zehn Gemeinden aus dem Ries haben schon zugesagt, an einem ersten Arbeitskreis mitzuwirken, andere Gemeinden haben abgesagt, darunter die größte Stadt im Ries, Nördlingen.

Zuschuss sei "phänomenales Signal"

Über den Förderbescheid jubeln die Mitglieder des Fördervereins Almarin dennoch. Das sei ein "phänomenales Signal", sagt Michael Gumpp vom Förderverein. Er sagt, es sei nicht unwahrscheinlich, dass über weitere Förderprogramme noch mehr Geld für das Almarin fließen könnte. Und der erste Vorsitzende Rolf Bergdolt sagt: "Wir werden so lange weiterkämpfen, bis das Almarin wieder geöffnet ist!".