Hoffnung zerschlagen: Christkindlmärkte in Niederbayern abgesagt

Die bayerische Staatsregierung hat aufgrund der extrem hohen Corona-Inzidenzzahlen im Freistaat die Corona-Maßnahmen verschärft. Dazu zählt auch, dass Christkindl- und Weihnachtsmärkte in diesem Jahr erneut nicht stattfinden dürfen. In Niederbayern hatte man bis zuletzt gehofft.

Erst Aufbau, jetzt Abbau in Landshut

Zum Beispiel in Landshut. Dort ist der Christkindlmarkt auf der Ringelstecherwiese bereits vollständig aufgebaut. Auch das Riesenrad muss nun wieder zurückgebaut werden.

Aufgrund der unklaren Situation war die für Donnerstag geplante Eröffnung des Marktes bereits verschoben worden. Die Vorbereitungen liefen aber weiter.

"Die von der Staatsregierung getroffene Entscheidung war zwar mit Blick auf die kritische Infektionslage zu erwarten, kommt aber sehr spät." Alexander Putz, Oberbürgermeister der Stadt Landshut

Enormer Schaden für Marktleute

Der wirtschaftliche Schaden für die Beschicker sei enorm, sagt Putz. "Die Buden wurden fertig aufgebaut und geschmückt, die Waren längst eingekauft - alle sind also finanziell massiv in Vorleistung gegangen." Putz plädiert dafür, dass die Marktleute auf diesen Verlusten nicht sitzen bleiben: "Sie müssen vom Freistaat eine angemessene Entschädigung erhalten."

Stadt will auch alle anderen Glühwein-Buden schließen

Die Stadt Landshut wiederum wird es mit der Absage des Christkindlmarkts nicht bewenden lassen. "Wir werden am morgigen Samstag eine Allgemeinverfügung erlassen und auch alle weihnachtsmarktähnlichen Angebote im gesamten Stadtgebiet ab Sonntag untersagen", so Putz. Damit müssen sämtliche Glühweinstände - beispielsweise im historischen Stadtzentrum und auf dem Freigelände rund um das City Center am Alten Viehmarkt - schließen.

"Die Infektionsgefahren, die von solchen Angeboten für die Besucher und die Allgemeinheit ausgehen, sind mit Sicherheit nicht geringer als das Risiko, das wir mit einem strengstens reglementierten und gut kontrollierbaren Christkindlmarkt eingegangen wären." Alexander Putz, Oberbürgermeister der Stadt Landshut

Deshalb sei es nur konsequent und im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes seines Erachtens sogar geboten, auch Glühweinstände und Ähnliches zu schließen. Eine andere Entscheidung würde zudem die breite Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zurecht nicht mehr nachvollziehen können.