Hoffnung für Sturmopfer: Staatsregierung prüft nun doch Hilfen

Entgegen bisheriger Aussagen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), können die von den Sturmschäden betroffenen Bürger nun doch auf Unterstützung hoffen. Nach der Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über ausbleibende staatliche Hilfen, hat sich das Bayerische Finanzministerium gemeldet. Es werden nun wohl doch Unterstützungsmöglichkeiten geprüft.

Große Enttäuschung

Ende September hat Sturmtief "Fabienne" massive Schäden im Burgwindheimer Gemeindeteil Untersteinach im Kreis Bamberg angerichtet. Vom Freistaat wird es keine finanzielle Hilfe geben, obwohl diese Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Aussicht gestellt hatte. Diese Information hatte der Burgwindheimer Bürgermeister Heinrich Thaler in der vergangenen Woche erhalten. Die Begründung aus München laut Thaler: "Dafür gibt es aktuell keinen Topf." Die Enttäuschung ist dementsprechend groß – doch nun kommt Bewegung in die Sache.

Greifbare Hilfen nötig

Das Finanzministerium hat sich bei Bürgermeister Thaler gemeldet und Steuerstundungen in Aussicht gestellt. Das würden den Betroffenen aber nichts bringen, sagte Bürgermeister Thaler (CSU), der übrigens selbst zu den Geschädigten zählt. Denn: Die Untersteinacher "haben alle brav ihre Steuern bezahlt, da bringen Abschreibungsmöglichkeiten und gestundete Steuervorauszahlungen wenig. Was man braucht sind greifbare Hilfen", so Thaler.

Hoffnung auf Förderprogramme

Das könnte beispielsweise auch eine Unterstützung vom Amt für ländliche Entwicklung sein. Das hat sich nun neben dem Finanzministerium ebenfalls nach der BR-Berichterstattung bei Heinrich Thaler gemeldet. Dort sollen in den kommenden Tagen finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen geprüft werden. "Darauf setzen wir nun unsere Hoffnung", sagte Thaler dem BR.

Keine Sturmversicherung

Geld aus Versicherungen gibt es auch keines, in Untersteinach habe so gut wie Niemand eine Sturmversicherung gehabt, da man bis zu "Fabienne" fest davon ausgegangen war, dass wegen der scheinbar geschützten Lage der Gemeinde Sturmschäden praktisch ausgeschlossen seien.

Tatsächlich fegte am 23. September eine Windhose durch den 150 Seelen Ort. Während in der Kerngemeinde Burgwindheim lediglich bei sechs Anwesen Schäden gemeldet wurden, bot der kleine Gemeindeteil Untersteinach mit 32 teils schwer beschädigten Häusern und Anwesen nach Fabienne ein Bild der Verwüstung.

Spendenaktion ins Leben gerufen

Deshalb hat der Markt Burgwindheim eine Spendenaktion ins Leben gerufen und zwei Spendenkonten eingerichtet: Die Sparkasse Bamberg und die Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG nehmen unter dem Verwendungszweck "Sturmschäden Markt Burgwindheim" Spenden entgegen. Bisher kamen rund 50.000 Euro von Privatspendern zusammen.