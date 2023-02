Hoffnung aus der Kälte: Würzburger Biobank wird ausgebaut

Krankheiten - wie Corona - zeigen wie schnell unser Leben aus den Fugen gerät. Dann ist die Wissenschaft gefordert, um Medikamente und Therapien zu entwickeln. Dabei übernimmt die Biobank in Würzburg eine bedeutende Rolle. Bei bis zu minus 185 Grad lagern rund 800.000 Proben von menschlichem Blut und Gewebe. Anhand dieser können Wissenschaftler zurückblicken und die Entwicklung von Krankheiten frühzeitig beobachten. Biobanken bilden heutzutage eine wichtige Grundlage der modernen medizinischen Forschung. In einem Netzwerk arbeiten bundesweit 24 Biobanken zusammen.

Hilfe für die Gemeinschaft

Nur wenn Patientinnen und Patienten zustimmen, dürfen Proben zu wissenschaftlichen Zwecken eingelagert werden. Lediglich ein Zahlencode verrät die Zuordnung zur Person. Nicht der einzelne Spender, sondern vor allem die Allgemeinheit profitiert von den wissenschaftlichen Ergebnissen. Eine Ethikkommission überwacht, dass die Proben nur für wissenschaftliche Untersuchungen verwendet werden. So wird beispielsweise in Würzburg die Herzschwäche erforscht. Erste Ergebnisse zeigen: Überraschend viele junge Frauen treffen bereits die Frühformen der Herzschwäche.

Ausbau zum Geburtstag

2013 wurde die Biobank in Würzburg eröffnet. Es zeigte sich schnell, wie wertvoll die Proben für die Forschung sind. Die Kapazitäten werden deshalb auf eine Million Proben erweitert. Voraussichtlich beginnen die Bauarbeiten im September 2023. Eine Investition von rund 1,2 Millionen Euro. Bereits im Juni feiert die unterfränkische Biobank zehnjähriges Bestehen. Derzeit laufen Vorbereitungen für ein Symposium und einen Tag der offenen Tür am kältesten Ort in Würzburg.