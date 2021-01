Hoffnung auf Eiswein in Würzburg erfüllt sich nicht

Das Würzburger Weingut Reiss hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden Wein gelesen. Die Hoffnung auf Eiswein erfüllte sich allerdings nicht. Die Temperatur im Weinberg war mit -4 Grad nicht niedrig genug. Für Eiswein hätte der Winzer mindestens -7 Grad bei der Lese gebraucht. Jetzt werden die rosinenartigen Silvaner-Trauben, die Christian Reiss und seine neun Helfer in der Weinlage Pfaffenberg geerntet haben, zu einer sogenannten Trockenbeerenauslese verarbeitet. Neun Rebzeilen auf etwa 2.000 Quadratmetern Fläche wurden abgeerntet.

Hoffnung auf Eiswein in Escherndorf

Auch das Weingut Horst Sauer in Escherndorf im Landkreis Kitzingen an der Mainschleife hofft noch auf Eiswein. Dort warten zwölf Rebzeilen in der Weinlage Escherndorfer Lump auf die Lese. Geplant ist, die Trauben in der Nacht von Sonntag auf Montag einzuholen, wenn es kalt genug ist. Eiswein wird durch den klimabedingten Temperaturanstieg immer seltener in Franken.