Hoffen und Bangen bei US-Franken am Inauguration Day

Mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden von den Demokraten endet offiziell die vierjährige Amtszeit von Präsident Donald Trump. Darüber atmen jetzt auch einige in Franken lebende Amerikaner auf. Was sind ihre Hoffnungen, aber auch ihre Befürchtungen?

Das deutsch-amerikanische Ehepaar in Rothenburg ob der Tauber

Martin Menzel und seine US-amerikanische Ehefrau Jennifer sind vor zwei Jahren ins romantische Rothenburg ob der Tauber gezogen. Dort betreiben die beiden ein Gästehaus. Davor haben sie 15 Jahre im Silicon Valley in Kalifornien gelebt und gearbeitet.

Radikalisierung in den USA

Ihren Entschluss nach Deutschland zu kommen, habe die Politik von Donald Trump beschleunigt, sagt der gebürtige Münchner Martin Menzel: "Was ich ganz schade finde, ist diese Radikalisierung. Da gibt es überhaupt keine sachliche Diskussion mehr. Es geht nur noch darum, auf welcher Seite stehe ich und dann unterstütze ich diese Seite, auch wenn ich damit nicht übereinstimme." Das ist 'partisan thinking', es hat sich ja nur weiter verschlimmert und Trump nutzt das aus. Und es wird lange dauern, bis man davon wieder weg kommt."

Seine Frau Jennifer Menzel sagt:" Das ist 'heavy', würde man auf Englisch sagen. Es ist schlimm und unglaublich. Wie kann das passieren? Es ist Freiheit in Amerika, aber es ist nicht so, dass man die anderen Leute angreifen kann."

Hoffnungsträger Joe Biden

Jennifer und Martin Menzel schöpfen jetzt die Hoffnung, dass der neue Präsident Joe Biden den Amerikanern den Weg aus dieser tiefen Spaltung zeigen kann.

Martin Menzel sagt dazu: "Ich glaube es wird jetzt jedem bewusst, dass sich etwas ändern muss. Joe Biden hat jetzt die Gelegenheit dazu, auch mit der Mehrheit im Senat. Und ich glaube, die Unterstützung im Land wird jetzt kommen. Wenn man sieht, dass seine Maßnahmen wegen Corona zum Beispiel Erfolg zeigen, dann wird sich dieses Partisan-Denken mit der Zeit sicher ändern."

Die bekannte, schwarze Soulstimme aus Fürth

Felicia Peters-Heiselbetz kam mit der US-Armee nach Deutschland und blieb. Sie lebt inzwischen seit 30 Jahren in Fürth. Hier hat sie ihre Erfüllung als vielseitige Musikerin gefunden.

Die glühende Demokratin ist vor zwölf Jahren in die USA geflogen und hat dort im Wahlkampf-Team von Barack Obama mitgeholfen. In dessen Amtszeit sieht sie auch den tieferen Grund für den wachsenden Hass derzeit in ihrer alten Heimat: "Das hat so weit kommen müssen, weil ich weiß, dass online so viele antidemokratische Dinge abgelaufen sind, die Präsident Trump befeuert hat. Meine persönliche Meinung ist, dass immer noch viele Menschen sauer waren, dass ein schwarzer Präsident überhaupt zustande gekommen ist, und dass er es so weit gebracht hat, dass alles friedlich und gut gelaufen ist."

Rassistische Spaltung überwinden

Felicia Peters-Heiselbetz verfolgt von Franken aus mit großer Sorge die politische und gesellschaftliche Entwicklung in ihrer Heimat. Rache für die vergangenen vier Jahre Trump-Regierung lehnt sie kategorisch ab. Sie hofft, dass die neue Regierung von Joe Biden die rassistische Spaltung in den USA überwinden kann: "Die sollen einfach versuchen, das Beste für alle Menschen zu machen."