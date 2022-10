Hoffen auf Investor: Landvolkshochschule Feuerstein insolvent

Die Landvolkshochschule Feuerstein ist zahlungsunfähig. Wie aus dem Insolvenzregister hervorgeht, hat die Bildungseinrichtung einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Der laufende Betrieb wird zunächst uneingeschränkt fortgeführt. Das Haus mit seinen Seminaren und Veranstaltungen bleibt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Gäste in jedem Fall bis Ende 2022 wie gewohnt geöffnet.

Nachfrage an Landvolkshochschule Feuerstein ungebrochen

Nach dem Rückzug der Erzdiözese Bamberg im Jahr 2020 sei der Landvolkshochschule etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Finanzmittel weggebrochen, sagte der Geschäftsführer Hans Will dem Bayerischen Rundfunk. Das auszugleichen sei zuletzt trotz guter Belegungszahlen nicht gelungen. "Dieses Haus hat eine gute Auslastung", so Will. "Wir können jetzt schon viele Anfragen für 2023 nicht mehr annehmen."

Zum Artikel: Was die bayerischen Volkshochschulen lehrten und lehren

Mitarbeiter können noch bis Jahresende bezahlt werden

Für den Weiterbetrieb sei es nun entscheidend, der Einrichtung eine solide finanzielle Basis zu verschaffen, um kostendeckend zu arbeiten. "Ideal wäre ein Investor, der uns mit einer Finanzspritze unter die Arme greift", ergänzte Will. Bis zum Jahresende seien die Gehälter der etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Insolvenzgeld noch gesichert.

Die auf Burg Feuerstein gelegene Einrichtung verfolgt einen konsequent nachhaltigen und ökologischen Ansatz und bietet Kurse aus Themenbereichen wie etwa Familie und Soziales, Kultur, Umwelt und Gesundheit an.