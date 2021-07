Hoffen auf Hammer: Bayreuther Mord erneut bei "Aktenzeichen XY"

Der bisher ungeklärte Mordfall an einem 24-jährigen Bayreuther ist am Mittwochabend erneut Thema bei "Aktenzeichen XY… ungelöst" im ZDF. Bereits im April wurden über die bekannte Fernsehsendung Hinweise zu dem Fall gesucht. Nun sollen aktuelle Ermittlungsansätze gezeigt werden, teilt die oberfränkische Polizei mit. Dazu gehören auch ein aufgefundener Hammerkopf und eine Plakataktion nahe des Tatorts.

Soko Radweg: Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Hammer

Nach wie vor gibt es viele offenen Fragen in dem Fall. Am Tatort wurde auch ein Hammerkopf gefunden. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Auch von dem abgebrochenen Holzstiel des Hammers fehle bisher jede Spur, so die Polizei. Dennoch sei es wichtig herauszubekommen, woher dieser Hammer stamme. "Jeder noch so kleine Hinweis zu dem Hammerkopf kann für die Ermittler von Bedeutung sein", heißt es von der Polizei.

Plakataktion der Polizei sorgt für Aufsehen in Bayreuth

Für Aufsehen hat in den vergangenen Wochen eine Plakataktion der Polizei gesorgt. In Abstimmung mit der Familie des Opfers wurde an einer Straße neben dem Tatort ein großes Banner aufgestellt. Darauf zu sehen ist der 24-Jährige. Neben ihm steht zu lesen: "Wer hat mich hier ermordet?" Diese emotionale Ansprache solle konkret auch Personen im sozialen Umfeld des mutmaßlichen Täters ansprechen, so die Begründung der Polizei für diesen ungewöhnlichen Weg.

Passanten finden toten Mann auf einem Radweg

Der leblose Körper des 24-Jährigen war in der Nacht auf den 19. August 2020 auf einem Radweg nahe der Universität Bayreuth von Passanten gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Manne erstochen wurde. Seitdem läuft eine intensive Suche nach dem Tatverdächtigen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung führen, soll mit 10.000 Euro belohnt werden.