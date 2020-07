Hofer Wasserprofessor forscht an mitdenkendem Abwassersystem

Der neue Professor für Wasserinfrastruktur an der Hochschule Hof, Günter Müller-Czygan, sieht den Schwerpunkt seiner Forschung in der Anpassung von Kanalsystemen an den Klimawandel. Dies gab er bei seiner Vorstellung in Hof bekannt. Wegen zunehmender Starkregenereignisse laufen etwa Abwasserkanäle immer öfter über.

"Bisher funktioniert alles analog: Der Gully läuft über, obwohl ein Stück weiter unten noch Platz im Kanal wäre. Unsere Aufgabe ist es, das intelligent digital zu steuern." Günter Müller-Czygan, Professor für Wasserinfrastruktur an der Hochschule Hof

Wasserprofessor will Abwasser zum Gießen nutzen

Kanäle sollen deshalb mit Sensoren ausgestattet werden. Das Wissen der städtischen Beschäftigten über den Zustand und die Funktionsweise der Kanäle soll in Algorithmen übersetzt werden. Mögliches Ergebnis: Das System warnt vor Überlastung oder gibt Bescheid, wenn eine Reparatur ansteht. Müller-Czygan plant außerdem, Abwasserkanäle mit Regenrückhaltebecken zu verknüpfen, die in Trockenzeiten Wasser zur Bewässerung liefern können.

Professur erweitert Forschungsfeld der Hochschule Hof

Die neue Professur an der Hochschule Hof ist für sechs Jahre befristet. Diese sogenannte Stiftungsprofessur wird einen Lehrauftrag in zwei Studiengängen übernehmen. Zudem fungiert die Professur als Leitung der an der Hochschule Hof angesiedelten Forschungsgruppe "Wasserinfrastruktur und Digitalisierung", das am Institut für Wasser- und Energiemanagement angesiedelt ist. Dieses Institut existiert an der Hochschule Hof seit dem Jahr 2015. Seit der Ansiedlung des Landesamts für Umwelt in Hof gilt die Stadt als "bayerischer Kompetenzstandort Wasser".