Hofer "Wärschtlamo" wird zum 3D-Modell

Er ist 30 Zentimeter hoch, knallorange und steht vor seinem typischen eckigen Kessel: Der Hofer "Wärschtlamo" als Modell erinnert an die berühmten Würstchenverkäufer, die seit 150 Jahren zur Stadt gehören. Das "Wärschtlamo"-Modell wurde in den Hallen der Hochschule mit einem der größten 3D-Drucker Nordbayerns angefertigt, teilte die Hochschule mit. Weitere Kopien des "Wärschtlamos" können gedruckt, dann im Kunstunterricht an den Hofer Schulen bemalt oder für einen guten Zweck versteigert werden, heißt es weiter.

"Wärschtlamo" entstand in Startup-Lab

Die Idee, ein Modell des Hofer "Wärschtlamos" im 3D-Verfahren zu drucken, entstand im MakerSpace der Hochschule, einem Startup-Lab, also einer Werkstatt für Tüftler und Erfinder. Dort wurde das 3D-Modell von Design-Studenten kreiert. Einen 3D-Wärschtlamo überreichte Hochschulpräsident Jürgen Lehmann der Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und Marcus Taub als Vertreter der Hofer "Wärschtlamänner".

Sechs Wärtschlamos nach wie vor in Hof aktiv

Der "Wärschtlamo" ist die Hofer Bezeichnung für einen mobilen Würstchenmann. Bereits seit 1871 verkaufen die "Wärtschlamos" Brühwürste aus Messingkesseln in Hof, die mit Holzkohle beheizt werden. Und noch heute schallt, wie vor 150 Jahren, der Spruch der Wärschtlamänner durch die Innenstadt: "Haaß sensa, kold wernsa!" Bis zu 34 Wurst-Verkäufer zogen früher durch die Stadt, heute sind es nur noch sechs.