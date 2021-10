Hofer "Wärschtlamo" stellt Diebinnen auf frischer Tat

Ein Hofer "Wärschtlamo" hat sich zwei Ladendiebinnen auf der Flucht in den Weg gestellt und sie aufgehalten. Die zwei Frauen hatten zuvor Jacken aus einem Geschäft in der Altstadt gestohlen, waren aber an der für sie in die falsche Richtung fahrenden Rolltreppe gescheitert, teilt die Polizei mit.

Rolltreppe bringt Diebesgut zurück

Der Wärschtlamo beobachtete während seiner Arbeit an seinem mobilen Wurstbrötchen-Verkaufsstand demnach die beiden 33 und 35 Jahre alten Frauen, wie sie aus einem Modegeschäft in der Altstadt kamen und Einkaufstüten die Rolltreppe hinunterwarfen. Es funktionierte jedoch nur die Rolltreppe nach oben – die Tüten kamen wieder zu den mutmaßlichen Diebinnen zurück. Warum die beiden Frauen die Taschen vor dem Eingang des Geschäfts, der sich am oberen Ende der Rolltreppe befindet, hinuntergeworfen hatten, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen.

Die beiden Frauen versuchten daraufhin und nach "Das ist Diebstahl"-Rufen der Angestellten zu flüchten. Der Wurstverkäufer stellte sich ihnen in den Weg und hielt sie auf. Die gestohlenen Jacken hatten laut Polizei einen Wert von 450 Euro. Die Frauen erhielten ein Hausverbot in dem Modegeschäft und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

150-jähriges Jubiläum für den Wärschtlamo

Die Tradition des "Wärschtlamo" feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1871 ging der erste Wärschtlamo mit einem tragbaren, mit Holzkohle beheizten Kessel zu Schulen und Fabriken. Und noch heute schallt, wie vor 150 Jahren, der Spruch der Wärschtlamänner durch die Innenstadt: "Haaß sensa, kold wernsa!" So wurden und werden Hungrige angelockt.