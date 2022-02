Hofer Wärschtlamo soll UNESCO-Kulturerbe werden

Der Hofer Wärschtlamo soll in das UNESCO-Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter aufgenommen werden. Wie die Stadt Hof am Dienstag mitteilt, arbeitet sie derzeit an der entsprechenden Bewerbung.

Hofer Wärschtlamo ein fester Bestandteil der Stadt

Die Tradition des mobilen Wurstverkäufers gibt es in dieser Form nur in Hof – und das seit dem Jahr 1871. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: "Die Liebe der Hoferinnen und Hofer zu ihrem kultigen Kesselträger zeigt sich jeden Tag aufs Neue. Er ist fester Bestandteil der Genuss-Stadt."

Wärschtlamo soll noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Hof das 150. Jubiläum des Wärschtlamos mit zahlreichen Aktionen, dem Wärschtlamo-Shanty und der Ausstellung "Mit oder ohne Sempft" im Museum Bayerisches Vogtland gefeiert. Auch in Zukunft will die Stadt Hof ihren Wärschtlamo noch stärker in den Mittelpunkt rücken: Angedacht sind zum Beispiel ein Wärschtlamo-Weg, ein Tag zu Ehren des Wurstverkäufers und eine eigene Wärschtlamo-Figur. Eine geplante Wärschtlamo-Ampel bekam hingegen kein grünes Licht.

UNESCO-Liste? Hof rechnet sich gute Chancen aus

Um in die UNESCO-Liste aufgenommen zu werden, muss der Wärschtlamo sieben Kriterien erfüllen. Darunter sind beispielsweise eine lebendige Praxis, ein Gefühl von Identität und eine möglichst weitreichende Beteiligung von Gemeinschaften. Die Stadt Hof jedenfalls rechnet sich gute Chancen für ihr Original aus.