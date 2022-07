Hofer Volksfest: Ohne Zelt aber mit Open-Air-Biergarten

Am Freitag hat der Festwirt Patrick Ulrich das Konzept für das diesjährige Hofer Volksfest vorgestellt: In diesem Jahr wird es kein Festzelt geben, sondern einen Open-Air-Biergarten . Ein Teil davon wird überdacht sein mit Zelten und Pergolen. Der Bierpreis liegt in diesem Jahr bei 10.20 Euro. 35 Bedienungen kümmern sich um die Versorgung der Gäste.

Festwirt Ulrich war kurzfristig eingesprungen

"Die letzten Tage haben sich viele richtig reingekniet. Dafür danke ich allen Beteiligten. Nach den Debatten, Höhen und Tiefen freue ich mich nun auf ein tolles Hofer Volksfest und viele Hoferinnen und Hofer, die dieses Angebot zahlreich annehmen", so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Erst vor zwei Wochen war Festwirt Patrick Ullrich kurzfristig für dieses Jahr eingesprungen, nun hat er sich mit Oliver Krems einen Partner ins Boot geholt, der Oktoberfest-Erfahrung mitbringt und selbst aus einer Schaustellerfamilie stammt.

Kein "Layla-Verbot"

In den zehn Festtagen sollen 16 unterschiedliche Musiker und Bands, ein Großteil davon aus der Region, für Stimmung sorgen. Der umstrittene Partysong "Layla" soll in Hof nicht vorab verboten werden. Die Stadt setzt darauf, dass die Künstlerinnen und Künstler verantwortungsvoll mit ihrer Songauswahl umgehen. Den Diskurs über die enthaltenen diskriminierenden Inhalte hält Oberbürgermeisterin Eva Döhla allerdings für wichtig, sagte sie auf der Pressekonferenz.

Auf LED-Beleuchtung umgestellt

Das Hofer Volksfest achtet in diesem Jahr auch auf das Thema Nachhaltigkeit: Viele Schausteller haben auf LED-Beleuchtung umgestellt, es gibt sogar einen Schausteller mit Photovoltaik-Anlage. In diesem Jahr wird es nur ein Feuerwerk geben, dafür noch eine Drohnenshow. Am Ende des Festes kann die Hofer Tafel verderbliche Lebensmittel abholen.