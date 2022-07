Hofer Volksfest: Feiern nach Corona-Pause, aber kein Feuerwerk

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause können die Hofer und ihre Gäste ab Freitagabend wieder ihr traditionelles Volksfest feiern. Eröffnet wird das zehntägige Fest um 17 Uhr mit einem großen Umzug von über 3.000 Kindern und Erwachsenen aus 55 verschiedenen Vereinen, Kindergärten und freien Gruppen. Sie ziehen vom Rathaus durch die Innenstadt zum Festgelände rund um die Freiheitshalle. Dort wird Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) gegen 18:30 Uhr das erste Fass Bier anstechen. Die Maß kostet 10,20 Euro.

Volksfest Hof: Vorbereitung glich Achterbahnfahrt

Die Vorbereitung auf eines der größten Volksfeste in Oberfranken war eine "Achterbahn", so Döhla im Gespräch mit BR24. Denn vor wenigen Wochen war der aus dem Allgäu stammende Festwirt, der erst im Februar seinen Vertrag im Hofer Rathaus unterschrieben hatte, abgesprungen. Er hatte zuvor unter anderem auch den Festzelt-Betrieb in Bayreuth und in verschiedenen Orten Südbayerns abgesagt.

Schausteller springen für Festwirt ein

Kurzfristig sind dann die zwei erfahrenen Schausteller Patrick Ulrich (Fürth) und Oliver Krems (München) eingesprungen. Statt des geplanten Festzelts bieten sie einen großen "Volksfest-Biergarten" an – etwa die Hälfte der mehr als 3.000 Sitzplätze sind überdacht.

Musik und Fahrgeschäfte für Volksfestbesucher

Für die Bühne haben die Wirte zusammen mit der Stadt Hof ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt – von Hofer Gruppen bis zur gefragten Band "Radspitz". Bis 7. August bieten Fahrgeschäfte vom Kinderkarussell über Riesenrad bis zum Skyfall Nervenkitzel für kleine und große Volksfestbesucher.

Wegen Trockenheit: Kein Feuerwerk beim Volksfest

Auf die sonst üblichen Feuerwerke müssen die Hoferinnen und Hofer dieses Jahr allerdings verzichten. Aufgrund der starken Trockenheit hat die Stadt Hof auf Anraten der Feuerwehr kurzfristig das für Samstag vorgesehene Feuerwerk gestrichen. Dagegen soll die LED-Drohnenschau am Freitag wie geplant den Himmel über dem Volksfestplatz verzaubern.