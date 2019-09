Hofer VHS-Bildungszentrum mit "Langer Nacht der offenen Tür"

In rund zweieinhalbjähriger Bauzeit wurden zwei historische Gebäude in der Ludwigsstadt saniert und zu einem modernen Bildungszentrum umfunktioniert. "Dies ist ein Meilenstein", betonen Landrat Oliver Bär (CSU) und VHS-Geschäftsleiterin Ilse Emek im BR-Gespräch.

Neues VHS-Zentrum "Lu7"

Das neue VHS-Zentrum "Lu7" bietet zum einen Platz für die Weiterbildungskurse für verschiedene Zielgruppen und zum anderen auch für das vielfältige Kultur-, Sprachen- und Gesundheits-Programm für Stadt und Landkreis Hof. Offiziell eröffnet wird die VHS am 11. Oktober von Innenminister Herrmann – das Ministerium beteiligte sich über das Städtebau-Förderungsprogramm maßgeblich an den Kosten, so der Hofer Landrat.

Mitten in der Stadt

Die beiden historischen Gebäude in der Innenstadt standen teilweise seit Jahrzehnten leer – zuvor waren sie seit dem 19. Jahrhundert unter anderem als königlich bayerische Poststation, als Gerichtsgebäude und für das Wasserwirtschaftsamt genutzt worden. Bis Herbst 2020 soll auch noch ein Parkdeck für VHS-Mitarbeiter und -Besucher entstehen.

Kurse bis Mitternacht ausprobieren

Mit der "Langen Nacht" am Freitag ab 18.00 Uhr beteiligt sich die VHS Hofer Land an der bundesweiten VHS-Aktion. Bis Mitternacht können große und kleine Besucher unterschiedliche Kurse ausprobieren, an Führungen teilnehmen und das gesamte Zentrum erkunden.

Außerdem bietet die VHS Hofer Land von 23. bis 27. September eine "Schnupperwoche", bei der verschiedene Kurse kostenlos angeboten werden, von "Yoga für Schwangere" bis zur offenen Hightech-Werkstatt.