Hofer Treffpunkt "Awalla" wächst weiter

Verweilen sollen nämlich die Menschen auf den 600 Quadratmetern am Saale-Ufer: ob im öffentlichen Garten, bei Festen, Konzerten oder Theateraufführungen. Awalla ist von einem Verein geschaffen worden, der hier einen Ort für Happenings aller Art entstehen lassen will. Von Yoga und Urban Gardening über Street Art bis zu Soul Food. Außerdem soll es ein Treffpunkt für Kreative werden. Weitere fünf Container sollen folgen, einer soll zum Kletterturm umgebaut werden. Berlin Life Style in Hof.