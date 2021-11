Hofer Tierheime nehmen verwahrloste Hunde aus Thüringen auf

20 Hunde in schlechtem Pflegezustand aus Thüringen sind in zwei Tierheimen im Landkreis Hof untergekommen. Elf Hunde hat das Tierheim in Pfaffengrün in der Gemeinde Oberkotzau und neun Hunde das Tierheim in Hof aufgenommen. Das teilte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen am Mittwoch mit und bedankte sich bei den beiden Tierheimen in Oberfranken.

Hunde in Thüringen waren in schlechtem Pflegezustand

Das Veterinäramt in dem thüringischen Landkreis hatte insgesamt 66 Hunde in "hochgradig unhygienischen Zuständen" bei einer Frau im Landkreis vorgefunden. Die Hundebesitzerin war ins Krankenhaus gekommen. Der Tierschutzverein Rudolstadt vermittelte die 20 verwahrlosten Hunde nach Oberfranken. Die anderen 46 Hunde wurden von den Tierheimen in Ilmenau im Ilm-Kreis und Pflanzwirbach bei Rudolstadt aufgenommen.

Veterinäramt bedankt sich bei Tierheimen in Pfaffengrün und Hof

"Wir möchten uns für die schnelle und kompetente Hilfe bei den Mitgliedern des Tierschutzvereins Rudolstadt und den Mitarbeitern der beteiligten Tierheime herzlich bedanken", so das Veterinäramt im Landkreis Saalfeld-Thüringen.