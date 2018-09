Hofer Symphoniker starten in neue Spielzeit

Heute beginnt für die Hofer Symphoniker die neue Spielzeit. Zu den anstehenden elf Symphoniekonzerte kommen in der neuen Spielzeit mehrere Sonderkonzerten, wie beispielsweise das Weihnachtskonzert am 9. Dezember und ein Neujahrskonzert am 6. Januar 2019. Der heutige Saisonauftakt wird auch deshalb besonders glanzvoll sein, weil die Symphoniker Leonard Bernstein zu dessen 100. Geburtstag hochleben lassen.

Französische Impressionen

Unter dem Motto "Französische Impressionen" steht das zweite Symphoniekonzert am 20. Oktober. Es wird ausnahmsweise in der St. Michaelskirche Hof zur Aufführung kommen, eine Orgelsymphonie bildet den Schwerpunkt. Für die jungen Fans der Hofer Symphoniker wird am 24. Februar 2019 der Klassiker "Der Karneval der Tiere" im Festsaal der Freiheitshalle gespielt.