Hofer Stadtrat verabschiedet Rekord-Haushalt

Der Schwerpunkt liegt in Bau und Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen, außerdem werden unter anderem das Hofer Rathaus erweitert, die technischen Anlagen des Theaters saniert und zwei große Straßenbau-Projekte vorbereitet. "Das ist ein Haushalt, der weit in die Zukunft reicht", so Oberbürgermeister Harald Fichtner im BR-Gespräch.

Ausnahmsweise Schulden erlaubt

Auch auf der Einnahmen-Seite kann die Stadt Hof einen Rekord verbuchen: Der Freistaat überweist Schlüsselzuweisungen von 30,5 Millionen Euro an die oberfränkische Stadt. Trotz der Finanzspritze muss Hof aber erstmals seit 2014 neue Kredite von voraussichtlich elf Millionen Euro aufnehmen. Doch 2020 dürfen laut einem Bescheid der Regierung von Oberfranken keine weiteren Schulden gemacht werden, denn sonst bekommt die Stadt keine weitere sogenannten "Stabilisierungshilfen" mehr – aus diesem Sonder-Zuschuss-Topf des Freistaats Bayern für finanz- und strukturschwache Kommunen hat Hof in den vergangenen sieben Jahren rund 27 Millionen Euro erhalten, so Oberbürgermeister Fichtner.

Neue Stellen im Rathaus

Erstmals seit einigen Jahren gibt es auch einen deutlichen Stellenzuwachs im Hofer Rathaus: Die 17 neuen Mitarbeiter sind unter anderem fürs Bauamt und für die Digitalisierung der Schulen vorgesehen – außerdem stellt die Stadt einen Klimaschutz- und einen Immobilien-Manager ein. Insgesamt ist die Stadt Hof mit rund 700 Beschäftigten einer der größeren Arbeitgeber in der Region. Der Haushalts-Plan 2019 wurde mit einer Gegenstimme genehmigt.