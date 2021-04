Hofer Stadtmuseum: Oster-Tüten für Kinder stehen bereit

Für Kinder war und ist die Coronazeit mit besonders vielen Entbehrungen und Einschränkungen verbunden. Um den Kleinen eine Freude zu machen, hat sich das Stadtmuseum Hof ein Osterferien-Programm für Kinder ausgedacht. Zum Auftakt haben Museumspädagogen auf dem museumseigenen Youtube-Kanal viel Hintergründiges über den Gründonnerstag erzählt. Und den Kindern erklärt, wie sie aus selbst gesammelten Kräutern eine grüne "Gründonnerstags-Suppe" kochen können.

Ausmal-Bilder zum Herunterladen

Weiter geht's dann am Ostersonntag, an dem das Museum Überraschungen in bunten Oster-Tüten an die Kleinen verteilt. Corona-konform stehen sie zur Abholung am Sonntag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr am Museumseingang bereit. Weitere Aktionen des Osterferien-Programms des Hofer Stadtmuseums sind Ausmal-Bilder, die bereits ab Karsamstag auf der Museums-Homepage www.museum-hof.de heruntergeladen werden können.

Besuch beim Eichhörnchen auf YouTube

Außerdem steht eine kindgerechte Folge des "Hofer Museumsschätzchens" auf dem Programm. Darin besucht Museums-Volontärin Karin Königseder ab Freitag, 9. April, auf dem YouTube-Kanal des Museums ein Eichhörnchen in der Naturkunde-Abteilung und erzählt den kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern unbekannte Detail über das quirlige Nagetier.