17.07.2020, 13:56 Uhr

"Hofer Sommervergnügen": Volksfest-Flair in der ganzen Stadt

"Hofer Sommervergüngen" so nennt sich das Ersatzprogramm für coronabedingt gestrichene Volksfest in Hof. Überall in der Stadt sollen Fahrgeschäfte und Essensstände aufgebaut werden. Auf dem Gelände der "Hof-Galerie" wird ein Riesenrad errichtet.