Hofer Landtagsabgeordneter fordert Impfpflicht für Beamte

Der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König (CSU) fordert eine Impfflicht für Beamte. Dies habe er Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Brief mitgeteilt, heißt es in einem Schreiben. Auch der Staats- und Verwaltungsrechtler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Max-Emanuel Geis, forderte bereits eine Impfpflicht für Beamte, die mit vielen Menschen Kontakt haben.

König fordert Impfpflicht für Beamte mit Bürgerkontakt

In dem Brief habe König dem Ministerpräsidenten den Vorschlag gemacht, "für alle Beamten des Freistaats, die ganz überwiegend im Bürgerkontakt stehen, eine Impfpflicht einzuführen". So könne die Bayerische Staatsregierung bei der Impfpflicht mit gutem Beispiel vorangehen.

Impfen muss gut organisiert werden

In den Schreiben appelliert König weiter an Söder, die Bayerische Staatsregierung möge sich mit Nachdruck für ein systematisches und zuverlässig organisiertes Vorgehen beim Impfen einsetzen. Dazu gehöre seiner Meinung nach die rechtzeitige Bestellung der erforderlichen und unschwer ermittelbaren Mengen an Impfstoffen und die gleichmäßige und zeitgerechte Verteilung der Impfstoffe auf die impfenden Stellen. Auch die dauerhafte Einrichtung geeigneter und für alle Bürger erreichbarer Impfstellen in geschlossenen und beheizten Gebäuden gehöre dazu, genauso wie eine systematische Benachrichtigung aller Bürgerinnen und Bürger über ihren nächsten Impftermin an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit.

Überblick über verschiedene Angebote schwierig

Ohne automatisch vorgegebene und einzuhaltende Impftermine seien nach Ansicht Königs vor allem Impfzweifler nur schwer zu bewegen, das Angebot anzunehmen. "Es kann nicht sein, dass sich die 90-jährige Seniorin selbst darum kümmern muss, wann und wo sie sich impfen lassen kann. Immer mehr unterschiedliche Impfangebote, Callcenter und Verlautbarungen verursachen immer mehr Durcheinander", so König.