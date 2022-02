"Hofer Landbus" steuert ab sofort auch Döhlau und Gattendorf an

Nach Rehau und Regnitzlosau fährt er schon. Jetzt steuert der "Hofer Landbus" im östlichen Landkreis-Gebiet die Gemeinden Döhlau und Gattendorf mit insgesamt 90 Haltestellen an. Das erklärte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) am Montag bei einer Pressekonferenz in Döhlau. Im Lauf des Jahres sollen auch die Bürger in den Frankenwald-Gemeinden im Westen des Landkreises von diesem Angebot profitieren. Das Modellprojekt werde noch bis 2024 vom Freistaat gefördert, sagte Landrat Bär.

Per App oder Telefonanruf den "Hofer Landbus" bestellen

Von den jährlichen Kosten in Höhe von rund 250.000 Euro übernehme der Freistaat bis zu 50 Prozent. "Der Hofer Landbus ist ein Erfolgsprojekt. Seit September 2019 hatten wir bereits 26.000 Fahrgäste in Rehau und Regnitzlosau", so der Landrat. Das Konzept sei überzeugend einfach: Per App oder Telefonanruf können die Fahrgäste an sieben Tage in der Woche jeweils von 06.00 bis 23.00 Uhr die Busse zu einer nahegelegenen Haltestelle bestellen. Jede Fahrt kostet drei Euro.

Mit dem "Hofer Landbus" schnell von A nach B kommen

Mobilität sei ein zentraler Faktor für den ländlichen Raum, war sich Bär bei der Pressekonferenz mit den Bürgermeistern von Rehau, Regnitzlosau, Döhlau und Gattendorf einig:

"Die Lebensqualität bestimmt sich auch dadurch, wie schnell ich von A nach B komme und ob ich überhaupt von A nach B komme, zum Beispiel zum Arzt, in eine Gaststätte oder auch zum Beispiel als Auszubildender zum Arbeitsplatz." Landrat Oliver Bär, Hof

Der "Hofer Landbus" wolle das bestehende Linienbus-Netz bedarfsgerecht ergänzen. Die nun insgesamt über 270 Haltestellen in den bislang vier beteiligten Kommunen seien in Absprache mit der Bevölkerung und der Polizei ausgewählt worden.

"Hofer Landbus" hält beim neuen Logistikzentrum von Amazon

Eine der Haltestelle liegt auch direkt am neuen Logistikzentrum von Amazon im gemeinsamen Gewerbegebiet von Stadt und Landkreis bei Gattendorf. Zusätzlich laufen mit drei Linienbus-Unternehmen momentan Verhandlungen zur Anbindung des Unternehmens , das im Frühsommer das Logistikzentrum in Betrieb nehmen will, hieß es auf BR-Anfrage.