"Hofer Landbus": 4,5 Millionen Euro gibt's vom Freistaat

Direkt gegenüber der Kirche im Frankenwald-Dorf Marlesreuth wartet Stefanie Schramm auf den Bus. Allerdings nicht auf den großen Linienbusse, der nur ein paar Mal hier hält. Die Verkäuferin hat sich ihren Weg zur Arbeit im Supermarkt im vier Kilometer entfernten Naila den "Hofer Landbus" gebucht - und da hält Busfahrer Hartmut Rödel auch schon mit dem kleinen Achtsitzer.

"Landbus"-App schlägt die sinnvollste Route vor

Der "Landbus" ist ein Rufbus-Angebot mit einem ausgeklügelten digitalen System. Es gibt keinen starren Fahrplan mit festen An- und Abfahrtszeiten, statt dessen reagiert das System direkt auf die Bedürfnisse der einzelnen Fahrgäste. Sie buchen per App oder Anruf ganz individuell ihre Starts und Ziele. Die App stellt automatisch die sinnvollste Route zusammen.

Buchung einfach und benutzerfreundlich

Kurz bevor die Verkäuferin an ihrem Arbeitsplatz am Stadtrand von Naila aussteigt, ploppt am Handy von Fahrer Hartmut Rödel eine neue Buchung auf. Der nächste Fahrgast hat sich gerade am Bahnhof Naila angemeldet und will nach Schwarzenbach am Wald. Und die Verkäuferin Stefanie Schramm hat schon die Rückfahrt nach Dienstschluss am Abend zurück nach Marlesreuth gebucht - das geht mehrere Tage im Voraus - etwa passend zum Arzttermin. Das System sei einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich, erklärt Stefanie Schramm. Sofort nach der Buchung bekommt man eine Bestätigung aufs Handy, kann genau sehen, wo genau der Bus gerade ist.

"Hofer Landbus" steuert 500 Haltepunkte an

Allein rund um die Frankenwald-Orte Naila, Schwarzenbach, Berg, Bad Steben und Lichtenberg gibt es fast 500 Haltepunkte. Weitere 300 sind rund um Rehau-Gattendorf-Döhlau im Osten des Landkreises, wo der "Hofer Landbus" im Herbst 2019 als Pilotprojekt startete. Damit die Leute dieses Angebot nutzen, sei es von Anfang an wichtig gewesen, dass sie nicht weit zur nächsten Haltestelle laufen müssen, sagt der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU). Man wolle ein ähnlich dichtes Netz wie in Großstädten. Nur eben mit dem Unterschied, dass nicht ein Bus möglicherweise fast leer strikt alle Haltepunkte abfährt, sondern eben immer einzelne Punkte nach Bedarf ansteuert.

Fahrer: Stimmung den ganzen Tag gut

Die Landbusse sind von 6 bis 23 Uhr unterwegs - an sieben Tagen in der Woche, auch an Feiertagen. Fahrer Hartmut Rödel macht die Arbeit Spaß: "Die Menschen sind sehr dankbar, da ist eigentlich immer gute Stimmung". Frühmorgens bringt er zum Beispiel Leute mit Schichtarbeitszeiten in Industrieunternehmen, Pflegeheimen und Krankenhäusern zur Arbeit. Abends buchen unter anderem Stammtisch-Runden den Bus. Dazwischen fahren Senioren und junge Familien zum Einkaufen oder Arzt. Schüler nutzen den Bus, wenn mal eine Stunde ausfällt und der nächste Linienschulbus erst Stunden später kommt. "Auch meine 15-jährige Tochter fährt regelmäßig mit, so kann sie ganz problemlos ihre Freunde in den anderen Ortschaften besuchen", freut sich Stefanie Schramm.

"Deutschland-Ticket" soll auch im "Hofer Landbus" gelten

Den Fahrpreis von drei Euro hält sie für angemessen - schließlich spart sie sich so die Kosten für ein eigenes Auto. Ab Januar 2024 gehört auch der Landkreis Hof zum Verkehrsverbund Nürnberg (VGN), dann gilt der günstigere Schülertarif auch im "Landbus". Ob man demnächst auch mit dem "Deutschland-Ticket" den Bus nutzen kann, entscheidet der Landkreis Hof nächste Woche.

Auch in anderen Regionen gibt es neue Ansätze für besseren ÖPNV. Der "Omobi" in Murnau zum Beispiel war einer der ersten neuen digitalen Rufbusse - die Nachfrage ist da. Doch die Gemeinderats-Mehrheit will jetzt das erfolgreiche Projekt aus Kostengründen wieder einstellen.

Anders dagegen im Hofer Kreistag. Da herrscht große Einigkeit, dass Geld in die Hand genommen werden muss, um die Versorgungslücken im ÖPNV zu schließen. "Gute Mobilität kostet Geld, das ist in der Großstadt genauso wie in ländlichen Regionen. Wenn das Angebot genutzt wird, dann ist das Geld gut angelegt", betont Landrat Bär. Obwohl erst seit wenigen Monate im Betrieb, sei bereits die Hälfte der 26.000 Menschen aus den angeschlossenen Frankenwald-Gemeinden in den Bus eingestiegen.

Millionen-Zuschuss für das Busprojekt auf dem Land

Das momentane Angebot im Osten und Westen des Landkreises schlägt jährlich mit rund 900.000 Euro zu Buche - rund 50 Prozent davon übernimmt der Freistaat. Und damit der "Hofer Landbus" künftig flächendeckend im gesamten Landkreis unterwegs sein kann, hat der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) nun einen Förderbescheid für maximal 4,5 Millionen Euro überreicht. Ein solch bedarfsgerechtes Angebot, das die bestehenden Linienbusse und die Bahn ergänze, sei das "Modell der Zukunft", sagte Bernreiter.

Mit dem Zuschuss aus dem Verkehrsministerium sei der Betrieb des "Hofer Landbusses" bis Ende 2026 gesichert. Geld steht bereit und die Nachfrage wächst. Trotzdem gibt es eine Herausforderung für die weitere Entwicklung. Es dauere momentan länger als geplant, bis neue Busfahrer ihre Zulassungen von den Behörden erhalten, erklärt das Taxiunternehmen, das im Auftrag des Landkreises die Busse fährt. Momentan sind in den beiden bestehenden Landbus-Gebieten jeweils ein oder zwei Landbusse unterwegs. Bis zum Frühsommer sollen es zwei beziehungsweise drei Busse täglich sein, hofft Landrat Bär.

"Hofer Landbus" ist gut für die Umwelt

Und Verkäuferin Stefanie Schramm muss wohl noch bis Dezember warten - dann soll der "Hofer Landbus" auch ihre Heimatgemeinde ansteuern. Momentan muss sie immer zwei Kilometer zur nächstgelegenen Haltestelle in Marlesreuth und wieder zurück laufen. Der Ausbau dieses Bus-Angebots sei enorm wichtig, sagt die junge Frau: "Zum einen wegen der Umwelt. Dann können mehr Leute aufs Auto verzichten. Und zum anderen kommen dadurch wohl auch mehr Leute aus der Großstadt wieder zurück in die Dörfer. Damit werden auch ganz viele leerstehende Gebäude gerettet."