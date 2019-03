Hofer Kaufhof wird zum Hotel: Heute kommt der große Kran

Der Umbau des Hofer Kaufhof-Gebäudes in ein Hotel nimmt ab heute konkretere Formen an. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus liefern mehrere Tieflader im Laufe des Tages einen riesigen Hochbaukran an. Bis morgen soll er aufgebaut sein. Die Hofer Altstadt ist deshalb für den Lieferverkehr nur beschränkt befahrbar.

Kaufhof-Gebäude in Hof wird zum Hotel

Die Bauarbeiten an dem Gebäude hatten bereits Anfang Februar begonnen. Mitte Januar war die Kaufhof-Filiale in der Innenstadt von Hof nach 55 Jahren geschlossen worden. Eine Hamburger Immobilienfirma baut das Gebäude nun zu einem Vier-Sterne-Hotel mit 100 Zimmern um. 2020 soll es eröffnet werden. Außerdem sollen dort moderne Ladenflächen entstehen.